3月在文山隧道失控翻覆 康橋校車又打滑擦撞 2學生受傷

2024/05/22 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市康橋中學校車三月十一日曾在台北市信義快速道路文山隧道打滑翻覆，未料昨晚又在同一隧道發生意外，造成二名學生受傷，治療後均已返家休養。教育局表示，學校未積極改善學生交通接駁安全，將要求校方提出完整說明及改善措施，並加強稽查，後續將依「私立學校法」第五十五條規定，最重不排除停招處分。

教局要求校方檢討 最重停招處分

教育局指出，事故車輛為康橋高中向長嶸通運有限公司承租營業大客車，昨晚六點多行駛至隧道內，由於失控打滑，造成左前車頭擦撞隧道壁而肇事。經查，車上搭載八名學生，一名男學生右手臂割傷、一名女學生鼻樑撞傷，緊急送醫，到院時意識清楚，治療後皆已返家休養，其餘六生雖然受到驚嚇，但並無大礙，均已安全返家。

請繼續往下閱讀...

教育局說明，校車發生意外原因待警方調查釐清，市府以學生安全為第一優先，絕不容許存在模糊空間，將加強交通車安全稽查，並宣導各校注意規範。

康橋中學三月十一日的車禍包含駕駛員在內共廿人就醫，發生事故的龍萊交通公司未善盡管理責任，開罰二萬元、吊扣事故車輛牌照一個月，國家運輸安全調查委員會已立案調查，並查扣行車紀錄器解讀，報告預計九月出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法