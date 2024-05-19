疑她結新歡 19歲軍人枕頭悶死女友

警方將許男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/19 05:30

〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕新北市泰山區昨發生一起命案，十九歲許姓職業軍人懷疑同為軍人的劉姓女友另結新歡，昨凌晨相約在女友的住處談判，因女友執意分手，許憤而以枕頭將她悶死，女友家人一早發現後報警，許男一度畏罪持刀割腕自殘，警方趕抵逮捕許男，詢後依殺人罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

兩人同為憲兵 女提分手

據了解，許男因懷疑女友有第三者，前天休假離營，昨凌晨一時許到女友位於新北市泰山區住處談判，劉女是與姊姊、弟弟同住，三姊弟原約定昨上午要一起出門，但到了約定出門的時間，卻一直等不到妹妹走出房門，敲門也沒人開門，因聯絡不上妹妹，姊姊改LINE許男，卻不斷得到「等一下」的回應，許男早上十時左右才開門，姊姊衝入房內，才發現妹妹躺在床上，身體已冰涼，嚇得趕緊報警。

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許男見劉家人打電話報警後，突然情緒失控，跑到廚房拿了水果刀就割腕，割了三刀後被劉家人制止，警方據報趕抵，將許男送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

警方調查，許男因聽到女方提分手後，兩人從昨凌晨一直爭執到昨早上九時許，期間還爆發激烈口角，許男氣不過，直接將劉女按在床上，一手掐住她的脖子，一手抓枕頭將劉女悶死。

坦承一時失控 事後懊悔

許男向警方承認犯案，但表示，沒有要殺死女友的意圖，只是女友當時突然轉頭朝房門走去，打算要離開，他一時失控，才失手將她殺死，案發後相當後悔。

據了解，許男、劉女同在憲兵指揮部服役，部隊長官近期也有察覺兩人不太對勁，也多次表達關心，但沒想到還是發生憾事。

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