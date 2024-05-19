大學生車手 5法院判刑逾7年

汪姓大學生墮落當車手，他以想完成學業為由，猛打「勵志牌」卻無效，圖為警方抓車手畫面，非本案當事人。（警方提供）

2024/05/19 05:30

交保又再犯 上訴打勵志牌、悲情牌、賠償牌

〔記者張瑞楨／台中報導〕廿三歲汪姓大學生去年四月加入詐欺集團當車手，向被害人面交取錢被捕，法院裁定交保後第八天，竟重操舊業再度被抓，還遭羈押，他的車手生涯僅廿天，五個地方法院陸續判刑，總刑度七年一月；汪生上訴打出「勵志牌」、「悲情牌」與「賠償牌」，盼減刑讓他完成學業，扶養被他氣到病重的父親，並全力賠償被害人，卻又兩度不出庭，法官認為他顯無誠意，駁回上訴。

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20天車手生涯 酬勞不到二萬

不僅如此，汪生的二十天車手生涯，到手酬勞不到二萬元，但已有四名被害人提起附帶民事賠償訴訟，財損逾五七○萬元；苗栗地院今年三月率先判決，汪男應賠償賴姓婦人二○○萬元，其餘正由各地法院審理中。

判決書指出，汪生去年二至三月間，把銀行帳戶交給詐團，導致十一人受騙，去年四月更墮落為詐騙車手，約定一天酬勞三千至五千元。他於四月六日上午假冒投資公司收款員，到苗栗市向假投資受害的賴婦取款二○○萬元，隨即奔赴台南市，同日下午向歐姓男子取款二五○萬元；七日與十日又分別在彰化市與台北市，向被害人取款；同月十一日到新北市取款時踢到鐵板，被埋伏員警逮捕，檢方聲請羈押，但新北地院裁定交保。

汪生重獲自由第八天又回鍋當車手，十九日再赴彰化市取款；廿五日到新北市取款時，再度被警察埋伏逮捕。

汪的車手犯行中，台北地院判刑二年最重，其餘判刑六月至一年六月不等，宣告刑總計七年一月；其中到苗栗向賴婦取走二○○萬元部分，苗栗地院依加重詐欺取財罪判刑一年六月，汪上訴二審，懇求法官給他重新做人機會，將大學課業完成，又稱罹癌的父親得知他被判刑，病情更嚴重，母親無法工作，請法官憐憫其家庭情況，減刑讓他有機會賺錢照顧父母。

懇求減刑 讓他賺錢照顧父母

此外，他也聲稱願以最大誠意賠償被害人，但高等法院台中分院不接受他前兩項聲明，認為一審量刑適當；至於他說要賠償，卻兩度未出庭，等於放法官和被害人鴿子，法官認為他毫無誠意，駁回上訴；可上訴三審。

7度取款判刑表

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