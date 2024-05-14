警風紀連環爆 台中市警局長：會自請處分

警察局長李文章表示，員警違法犯紀依法究辦，他也會自請處分。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/14 05:30

〔記者許國楨、蘇金鳳、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市前刑大大隊長林明佐涉貪包庇，霧峰分局偵查隊林姓小隊長出現在簽賭機房現場，連同先前大雅分局及少年隊涉浮報刑辦費或虛報器材費，警風紀連環爆重創形象，市警局局長李文章昨在議會答詢時強調，員警違法犯紀依法究辦，且相關主官管都要一併追究責任，他也會自請處分。

相關主官管一併追究責任

市警局昨晚也由副局長郭士傑說明表示，針對此類案件，警局會嚴查嚴辦到底，追究相關人員責任，另由督察室督同各單位加強蒐集風紀情資，對有風紀顧慮人員全面展開清查，若再有違法犯紀，一律嚴查嚴辦，該免職、停職或行政懲處、調職，絕不寬貸。

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有風紀顧慮人員 全面清查

而對於少數列管輔導同仁，若持續加強輔導考核無效，一犯再犯，優先列為汰除對象，從前年到今年，已逕予免職或輔導辭職、退休列輔官警共廿五人，全面展現整飭風紀決心，警局也要求各級主管以身作則、對所屬嚴管勤教，落實各項考核監督，若有督導不周者，一律從重追究相關考監責任。

另針對近期風紀案件，共十六名相關官警涉違法違紀、考監責任及懲處也出爐，少年隊部分有九名官警分申誡、記過到一大過不等處分，大雅分局張姓小隊長記過二次，依規定追究相關考監責任，前曾姓隊長申誡一次。

另霧峰分局林姓小隊長記一大過，依規定追究相關考監責任，分局長陳祥麟申誡一次、前許姓隊長記過一次、前闕姓副隊長、前陳姓巡官各申誡二次，上述當事人陳姓、林姓、張姓小隊長，以及張姓、田姓偵查佐等五人改調為行政警察，並調整服務地區。

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