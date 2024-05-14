祖孫3死命案／無業女婿 卸責岳母、妻子

三重祖孫三死命案，惡婿張泓毅被收押。（記者吳仁捷攝）

2024/05/14 05:30

〔記者吳仁捷、王定傳／新北報導〕新北警方偵辦三重祖孫三死命案，昨將冷血殺害妻子、岳母及繼子三人的嫌犯張泓毅移送新北地檢署偵辦，檢警為釐清三人死因，昨下午緊急解剖三人遺體，死因仍待化驗結果確認；新北地檢署昨複訊後將張嫌依殺人、故意殺害兒童等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

疑欠千萬賭債 惡婿收押

據了解，廿四歲張泓毅無業，他供稱不滿岳母近來常向他催討四十萬元借款，還挖苦、碎念，讓他與妻子常起爭執，五月一日深夜大吵後，憤而連續掐死三人；不過張嫌私下閒聊時，卻透露在外積欠上千萬元網路簽賭債務，又不滿在酒店上班的妻子劈腿，近來財務、感情都面臨沉重壓力。

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張嫌表示，妻子曾說壓力大，不想活了，他動手是為讓她解脫，而對岳母下手，則是恨她一直討錢，至於殺害繼子，則是因為沒有回頭路了，獨留他一人也不能活，冷血行徑讓幹員們頗為吃驚。

專案小組認為，張嫌無業，吃住都靠妻子陳心妍在酒店上班供應，卻刻意在非偵訊時段，透露是協助妻子加工自殺等訊息，似乎有意脫罪；專案小組還發現，張嫌供稱徒手掐死三人時，清楚交代犯罪手法，但問及犯案動機時，卻顯得吞吐、若有所思，專案小組認為張嫌殺人犯意、動機牽強，將持續追查。

由於張嫌稱徒手勒斃岳母、妻子及繼子，因三人的遺體腐爛，無法看出勒痕，專案小組依常理判斷，即使張嫌趁妻子、岳母熟睡時下手，對方遭受勒擊，也會本能反抗、手抓，但張嫌雙手、身上完全沒有傷痕，懷疑是否先下藥，讓被害人失去意識再下手，警方已採集命案現場遺留液體、飲水等跡證化驗，釐清有無毒藥物等反應。

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