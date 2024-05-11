《台中》交流道施工翻車 1移工重傷

2名越南籍移工疑因不諳操作或疏忽，導致工程車側翻，一人被壓在工程車與護欄間，一度失去生命跡象，經搶救後仍有生命危險。（消防局提供）

2024/05/11 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕預計本月十三日通車的國一銜接台七四線交流道工程，昨天二名越南籍移工施工時，疑因不諳操作或疏忽，導致工程車側翻，一人被壓住一度喪失生命跡象，搶救恢復後仍有生命危險，另一人手部骨折輕傷，工安主管機關昨天開罰雇主卅萬元，並勒令停工調查。不過，高速公路局第二新建工程分局副分局長張明志強調，十三日通車時間不變。

職安中心勒令停工、罰30萬

警方調查，兩名移工當時在匝道上，伸出工程車的伸展臂，擬安裝排水管的洩水口，因重心改變，整輛車側翻，一人被壓在工程車與護欄間，送醫急救恢復生命跡象，另一人手部骨折輕傷，高公局第二工程分局第一工務所主任高銘志強調，意外主因是工程車機械故障。

請繼續往下閱讀...

另名移工骨折 13日通車不變

不過，勞動部職業安全衛生署中部職安中心主任李文進初步調查後說，工程車側翻是外伸撐座未確實伸展，先勒令停工，雇主依違反「職業安全衛生法」第六條裁罰三十萬元，還將調查為何僅二名移工操作工程車，追究相關工程管理責任。

中國醫藥大學附設醫院表示，傷勢較重的移工，案發時胸腔被夾住而無法呼吸，且腳部有骨折，目前插管治療中。

這項歷經十四年規劃施工的交流道工程，是否如期於十三日通車？高銘志說，匝道下排水管停工，不影響整體工程，通車時間不變。

2名越南籍移工疑因不諳操作或疏忽，導致工程車側翻。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法