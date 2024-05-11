《台中》逾2.7萬戶拒裝住警器 高居六都第一

市議員楊典忠指台中市民拒絕安裝住警器戶數為六都最高。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/11 05:30

市區獨老設置比例也低於原縣區 消防局：加強宣導

〔記者蘇金鳳／台中報導〕住宅用火災警報器（簡稱：住警器）可提升發現火災的效率，民進黨議員楊典忠昨天在議會指出，各縣市都全力推廣住戶設置，但中市拒絕裝設卻高達二七一五四戶，高居六都第一；此外，市區獨居老人住家設置比例竟低於原縣區，要求市府了解原因，消防局長孫福佑說，會了解拒絕安裝原因，部分長輩不知住警器如何使用與維護，也排斥公部門到住家訪視，會多向長輩宣傳。

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獨老家中裝住警器不到半數

楊典忠指出，根據統計，中市拒絕裝設住警器戶數六都最多，台中縣市剛合併時，曾推廣免費裝設，民眾接受度卻不高，消防局應該了解民眾不願安裝原因。

楊典忠還強調，獨居老人安裝住警器更為重要，中市獨老總數四千五百多人，住處裝住警器一千九百多人，裝設率約四二．五％，不到一半；另以行政區統計，大安區裝設比例九六．六％，居全市之冠，梧棲區裝設比例八六％，后里區八一％，安裝率不到二成有五區，分別是中區一二％、南區一二％、北區十％、南屯區一八％、潭子區一六％，消防局應多宣傳。

市府編預算提供弱勢族群裝設

副市長鄭照新表示，今年市府編列預算，針對獨居老人、低收入戶、重度身心障礙者、偏鄉等弱勢族群住處，提供裝設住警器經費；消防局則說，經瞭解是部分獨老住在設有「火警自動警報設備」的集合住宅，因此未裝住警器，仍可獲得安全保障，消防局針對一般民宅，將持續加強宣導。

消防局表示，今年已編列三百五十萬元購買約一萬二千五百只住警器，後續將邀集社政單位及鄰里長，針對設置率較低的行政區，加強回訪獨居長輩，提升安裝率。

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