網紅小玉製深偽謎片狂撈錢 確定關5年

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸判刑確定，近期須入獄。（資料照）

2024/05/10 05:30

朱玉宸須入獄 啟動防逃

〔記者張文川／台北報導〕網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用軟體把黃捷、高嘉瑜等一一九位政界、社會名人的臉，深偽為AV女優、製成性愛片販售牟利，一審新北地院將小玉判刑五年六月，但皆可易科罰金；二審高等法院考量有八十三名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年底加重改判六年八月，其中五年不得易科罰金，沒收犯罪所得一三三八萬餘元，最高法院昨駁回上訴定讞，近期須入獄。

法院已通知檢方啟動防逃；小玉也成為繼連千毅（組織犯罪判七年）、「晚安小雞」陳能釧與「阿鬧」魯祖顯（在柬埔寨煽動社會動亂罪判二年）、「Toyz」劉偉健（販賣大麻菸彈判四年二月）後，近期第五名遭遇牢獄之災的網紅。

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近期第５名蹲苦牢網紅

小玉自二○二○年起犯案，將被害人的面部特徵合成於猥褻影片，上傳供付費觀看，一審依違反個人資料保護法將一一九罪各判五月，合併應執行五年六月，得易科罰金一九八萬元，繳錢即可免入獄。檢察官認為量刑過輕，難生警惕作用，提起上訴。

二審高院認為，一審量刑時未將已對小玉提告誹謗的八十三件，與未提告的卅六件區分輕重，並不恰當，不雅影像流傳於網路難以完全消除，侵害程度深遠，且深偽影片數量龐大，一審量刑顯然過輕。

助理判４年半 可易科

高院審酌，主謀小玉利用公眾人物名氣，濫用換臉軟體，嚴重侵害人性尊嚴及名譽，將八十三罪各改判七月，合併應執行五年刑期；另卅六罪也各加重改判六個月，併判一年八月、得易科罰金六十萬元；助理莊炘睿也由一審三年八月改判四年半，但可易科罰金。

最高法院認為二審量刑符合比例與罪刑相當原則，駁回小玉上訴定讞。

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