循正常管道購屋 避免「中人」養套殺陷阱

近年新竹預售案常一開賣就秒殺，造就「中人」這門特殊生意。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/05/06 05:30

新竹房地產買氣爆增 造就代購特殊生意

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹房仲黃宥誠編造虛擬中人（介紹買賣的人）可低價取得建商保留戶，詐騙搶屋被害人七千萬元；近年新竹地區房市熱到不行，幾乎預售案一開賣就秒殺，還有民眾連夜大排長龍預約看屋，造就「中人」這門特殊生意。警方提醒這類房市中人就跟黃牛一樣，甚至懂得佈下「養套殺」陷阱，然而民眾只要循正常管道買屋，就不會被騙。

新竹警方表示，以往新竹房市就有一些投資客專門轉紅單牟利賺價差，原因是竹科工程師雖荷包滿滿，卻多沒空看房，也沒時間研究建案，加上個案一開賣就被掃光。透過中人的代理人制度購屋，就這樣在新竹應運而生。

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團購掃預售屋 恐觸法

近幾年新竹房地產買氣爆增，「中人帶貨」現象亂象使得真正要買房的自住客買不到，民怨四起。經消保官及地政局介入調查，發現這些投資客買的都是預售屋，以團購方式掃貨，已有觸法之虞。

根據《不動產經紀管理條例》規定，賣預售屋必須跟建商簽有委銷合約才能銷售，以前中人在檯面下交易相安無事，不料因中人過度操作，連代銷業者都發文自清，要民眾認明接待中心，才是唯一合法購屋通路。

綜合房地產騙子經常用的話術，就是地段稀有、有保留戶，見客戶心動，以及對中人的信任之後，開始炒作行情。

還有騙子成立房仲訊息群組，大談房地產前景，藉以提昇自己人面廣、專業等假象，以往就曾傳出民眾透過類似的中人進貨，有人嘗到甜頭後，呼朋引伴進群組，陸續跟著中人購屋，逐漸落入「養套殺」陷阱。

警方表示，《平均地權條例新制》去年七月上路後，預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，民眾可提具體事證檢舉不法行為，經查獲屬實，可依裁罰收繳金額三成核發檢舉獎金。

警方表示，買房子是一輩子的事，只要循正常管道購買，例如找預售屋、到建設公司求證確認，都可保證不會被騙，切忌聽信小道消息，否則將後悔莫及。

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