官警頻爆洩密 警署：強化再防貪機制

今年一月由中市警局刑警大隊長，調任刑事局警政監的林明佐，疑因洩密給賭博集團，被廉政署人員搜索傳喚。（資料照，記者許國楨攝）

2024/05/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕針對近期發生多起基層員警及警官洩密案，昨又有時任台中市刑警大隊長的林明佐，涉洩密給博弈集團案。警政署昨天表示，為揪出危害警紀的害群之馬，針對曾發生的風紀案件類型，要求各警察機關全面性嚴加清查及內部稽核，如發現有人員違紀徵候或違法之虞的案件，即報請檢察官指揮偵辦，並依法調查、移送偵辦，且追究相關考監不周人員行政責任，絕對以最高標準來整飭警紀及防制風紀案件發生。

另為強化一六五等警政資訊系統稽核制度，已召集督察、政風、刑事、資訊等相關業務單位共同研商改善精進措施，除重新全面檢視管制稽查制度外，並以「再防貪」機制研提具體改善方針及推動制度化管理，從「系統面」及「法規面」雙管齊下，積極防堵系統漏洞，並要求各單位落實稽核，列為督導重點，避免這類情事再度發生。

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警政署強調，為有效維護民眾個人資料、公務機密安全，已持續通報落實稽核機制及自清自檢案件偵辦，而林明佐今年初調任警政監職務後，並未參與刑案偵辦，將全力配合調查、保全證據，另本於無罪推定及兼顧林員名譽，期能勿枉勿縱，但若有違法絕不寬貸，從重議處。

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