3線2「治軍嚴謹」屢破大案／警政監林明佐涉當內鬼 警界譁然

今年一月由中市警局刑警大隊長，調任刑事局警政監的林明佐，疑因洩密給賭博集團，被廉政署人員搜索傳喚。（資料照，記者許國楨攝）

2024/05/03 05:30

〔記者邱俊福、張瑞楨／綜合報導〕刑事警察局警政監林明佐，涉在台中市擔任刑警大隊長時當「內鬼」洩密博弈集團，遭搜索約談。林員曾任北市警局刑警大隊長、偵查隊長，也當過多任縣市大隊長、刑事局大隊長等職，刑事歷練完整，被認為是治軍嚴謹、幹練的刑事幹部，昨傳出他與犯罪集團勾結，刑事圈與中市警界同感震撼。

歷任多縣市刑大隊長

林明佐是警大行政警察學系六十期、國立政治大學國際事務與策略研究所碩士，早年受時任北市警局刑警大隊長賞識，從刑事局調任北市刑警大隊擔任隊長，檢肅過前四海幫幫主蔡冠倫；二○一一年台北市「新加坡舞廳」梅姓經理在租處遭人勒斃命案，也在他擔任大同警分局偵查隊長時，抽絲剝繭逮獲海軍陸戰隊退役的林姓凶手。

請繼續往下閱讀...

任職台中市刑警大隊長時，他在瑪莎拉蒂三煞毆打大學生一案上，展現出幹練應變能力；案發時，警方聽信三煞「雙方互毆」之詞，放走張敦量三人，卻不知宋姓大學生顱內出血命危，宋母向媒體投訴後，引發輿論大炸鍋，台中市長盧秀燕被罵得滿頭包。

中市刑大 美好回憶恐成爭議

在上述輿論風暴與市府壓力下，林指揮中市刑大，短短三天先偵破張敦量投資經營的「二五八○國際娛樂城」，再召開記者會扭轉輿論浪潮，此役讓基層對他十分折服。

今年初他調任刑事局時，曾透過廣播，感性地跟台中同仁細述共事期間的經歷，以及累積下來的治安成果，並指在台中服務這段期間「留下了美好回憶」，同時向同仁致謝，言猶在耳，如今因案遭偵辦，令人不勝唏噓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法