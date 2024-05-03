女婿是車手頭 余天震驚：該關就關

陳鑒（Gary，右）是余天已逝女兒余苑綺（左）的丈夫。（資料照）

2024/05/03 05:30

身上起出兩百餘萬元贓款

〔記者吳仁捷、王定傳、林欣穎／台北報導〕新北市警海山分局日前偵辦一起投資詐騙案，逮補擔任詐團「收水頭」的四十二歲男子陳鑒，在他身上起出兩百餘萬元贓款，因他名片上印著自己是前立委、知名藝人余天的助理，警方一問之下，赫然發現他竟是余天的女婿，新北地檢署前天複訊後，向法院聲請羈押禁見陳獲准，警方此波共逮獲三人，正擴大追查同夥及幕後集團。

前立委、藝人余天的女兒余苑綺於二○二二年癌逝，留下一對兒女與小四歲的老公「Gary」陳鑒。余天昨表示，接到記者查證電話才得知此事，自己也相當震驚，他直言：「詐騙不可取，該關多久就關多久。」

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海山警分局上月底接獲一名被害人報案，指他參加股票投資群組，五次面交一千餘萬元，他要贖回投資獲利時遭到百般推拖，才驚覺可能遇詐，因此向警局報案，警方想出一計，請被害人聯絡對方，指要再加碼投資，被害人卅日上午九時許約對方到住處收取兩百萬投資款，蔡姓車手當天十時許果然現身，警方當場逮人。

陳鑒收押 追幕後集團

警方要求蔡嫌打電話約上線到新北市板橋車站新站路、新府路連通道，指要上交此筆款項，男子陳鑒一現身，埋伏員警一湧而上將他制伏。陳鑒稱，他收取這筆款項後，必須再交給另一名詐團李姓成員，警方要他打給李，約在附近面交，因此又順利逮捕李嫌。

至少犯案5次 得手上千萬

據了解，陳鑒擔任詐團收水頭，至少已收款五次，金額達上千萬元，而檢察官訊問後，依涉犯詐欺取財罪嫌，向新北地院聲請將三嫌羈押禁見，法官昨以涉嫌重大，且有串、滅證之虞，裁定三嫌均羈押禁見，據了解，院檢人員當時並不知道這名詐欺犯竟是余天女婿。

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