詐團首腦狠殺小女友 竹聯明仁會份子騙2億收押

警方查扣車手購置的賓士名車。（警方提供）

2024/05/03 05:30

〔記者張瑞楨、邱俊福／綜合報導〕刑事警察局電信偵查大隊，去年鎖定竹聯幫仁堂明仁會份子于天俊涉營詐騙集團，警方收網前，于男竟把女友活活打死，成了殺人犯潛逃藏匿在台南市，仍被警方循線逮捕，全案還擴大五度搜索機房與水房，總共拘捕包括金主、車手等十八人，有十五人遭羈押；警方查出有七十名民眾受害，損失逾二億元。

5度搜索 逮金主等18人

一名蔡姓女子去年七月報警，表示掉入假投資虛擬貨幣的詐團陷阱，面交給車手二百萬元，雲林警方當天逮獲假扮理財專員的陳姓車手，刑事局電偵大隊介入偵辦，剛溯源查出四十歲于男是詐團的主持經營者，于男就在去年十月三日懷疑小他十七歲的吳姓女友劈腿，涉在高雄市租屋處把吳女打到重傷昏迷，送醫搶救十一天後不治。

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于天俊是通緝犯 已先發監

于男逃至台南市安平區躲藏，刑事局幹員與高雄警方通力合作，隔天將他拘捕到案，因于男是酒駕被判刑七月的通緝犯，先由高雄地檢署發監執行。

警方對詐團發動五波搜索，瓦解設在高雄、台南的機房與水房等據點，查出詐團仿效企業界，竟下設三個部門，由「商戶部」（話務機房）成員假冒幣商打電話，誘騙被害人投資，再由「派工部」把被害人資訊指派給「業務部」的車手，與被害人約見取款後，透過水房洗錢。

警方查扣兩名車手名下的BMW與賓土轎車，贓款一七二萬餘元，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

高雄新興幫派 搞詐5到案

另一方面，以高雄市梓官區地方角頭蔡國豐為首的地方新興幫派，涉嫌成立假投資詐團車手集團，開設「蚵仔寮茶行」為據點，從事詐騙收款等犯行，期間有旗下車手黑吃黑一二○萬元，蔡男等人認為二名把風成員「執行任務不力」，將二人押到茶行毒打，脅迫他們向親友借款償還，另涉嫌教唆成員強盜他人財物。

刑事局偵四大隊第一隊上月逮捕蔡男與旗下成員等五人到案，依組織犯罪、詐欺等罪移送嘉義地檢署，蔡男遭收押偵辦。

警方拘捕涉嫌打死女友的于天俊（右）。（警方提供）

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