基層警爆新防彈背心抗凹陷板 一折就彎

有員警在臉書「靠北police」指新發防彈衣內抗凹陷板有瑕疵。（記者姚岳宏攝、翻攝臉書靠北police） 警政署後勤組裝備科長陳志豪指新防彈衣抗凹陷板（下圖右），較金屬材質抗凹陷板（下圖左）輕。（記者姚岳宏攝）

2024/05/01 05:30

警政署︰有製造瑕疵 已要求廠商保固換新

〔記者姚岳宏／台北報導〕有基層員警從三月間陸續反映，新發的防彈衣內「抗凹陷板」有嚴重瑕疵，可輕易就扳凹，戲稱是「抗、凹陷板？」擔心真有緊急情況無法作用，危及生命安全。警政署昨澄清，該批產品是廠商製造時因熱壓不完全，上月已陸續要求廠商保固換新，但強調防彈衣的抗凹陷板雖有瑕疵，防彈衣本體具有IIIA等級抗彈性能，喊話員警不用擔心。

防彈衣具有IIIA等級抗彈性能

警政署後勤組裝備科長陳志豪表示，該批防彈衣的抗凹陷板，是以一百％防彈纖維含浸布熱壓成型製成，取代金屬材質之抗凹陷板，除維持原有抗凹陷性能，重量亦較金屬材質抗凹陷板輕（四百公克減輕為二五○公克），可減輕同仁穿戴負擔；有關部分瑕疵抗凹陷板已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。

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警政署指出，本批防彈衣驗收過程，由警政署人員到廠商工廠，從五千餘件防彈衣中，隨機抽樣廿件送交檢測機構檢測；防彈衣本體及抗凹陷板分別檢測抗彈性能，皆通過IIIA等級測試標準；防彈衣驗收合格後才配發至各警察機關使用。

經陸續接獲警察機關反映，部分防彈背心的抗凹陷板可輕易曲折，警政署已在四月十六日行文廠商，依契約條款儘速完成瑕疵品換修事宜，以保障第一線執勤員警安全；警政署強調，該批防彈衣之抗凹陷板雖有瑕疵，惟防彈衣本體仍具有IIIA等級抗彈性能。

警政署表示，未來防彈衣採購案件，將強化後續製工流程監督，務期購置品質優良裝備供同仁使用，保障員警執勤安全。

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