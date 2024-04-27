3.9萬噸建築廢棄物回填靶場 少校起訴

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供）

2024/04/27 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦陸軍少校後勤科長楊顓豪（顓，音同專）涉嫌圖利包商，將三萬八千九百多噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，楊及吳姓包商因涉案情節重大遭收押，檢方並依貪污治罪條例、違反廢棄物清理法起訴楊員等四人。

營區樹木修剪 引狼入室

橋頭地檢署察官陳靜宜、蔡婷潔，指揮高雄市調處及會同高市環保局，今年一月、三月兩度對陸軍八軍團大樹營區舊靶場進行開挖。檢方查出，吳男於二○二一年五月得標八軍團「樹木修剪」工程，該工程由楊員負責監督、驗收，雙方接洽過程中，吳獲悉該營區舊靶場有大面積凹地要填平，涉將營區內砍除的樹木及修剪作業產生的一般廢棄物，運至舊靶場凹洞回填，除支領八十七萬元處理費，還減省約六十萬元廢棄物清運費。

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此外，吳從營區外運入一百一十車次來源不明、含未經處理的雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物，送至舊靶場回填；吳還找來王姓清除業者，收取二百多萬元，由王、吳與軍方後勤科簽訂「土資回填工程契約」，讓王姓、劉姓清除業者也派車輛通過崗哨，將大量營建混合廢棄物運至舊靶場凹地回填。

未來回復費用高達4億元

檢方估計，吳男不法利益達二百八十餘萬元，將楊員、吳男及王姓、劉姓清除業者起訴。環保局估算，未來回復清除處理費用金額將高達四億元。

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