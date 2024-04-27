為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

3.9萬噸建築廢棄物回填靶場 少校起訴

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供）

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供）

2024/04/27 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦陸軍少校後勤科長楊顓豪（顓，音同專）涉嫌圖利包商，將三萬八千九百多噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，楊及吳姓包商因涉案情節重大遭收押，檢方並依貪污治罪條例、違反廢棄物清理法起訴楊員等四人。

營區樹木修剪 引狼入室

橋頭地檢署察官陳靜宜、蔡婷潔，指揮高雄市調處及會同高市環保局，今年一月、三月兩度對陸軍八軍團大樹營區舊靶場進行開挖。檢方查出，吳男於二○二一年五月得標八軍團「樹木修剪」工程，該工程由楊員負責監督、驗收，雙方接洽過程中，吳獲悉該營區舊靶場有大面積凹地要填平，涉將營區內砍除的樹木及修剪作業產生的一般廢棄物，運至舊靶場凹洞回填，除支領八十七萬元處理費，還減省約六十萬元廢棄物清運費。

此外，吳從營區外運入一百一十車次來源不明、含未經處理的雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物，送至舊靶場回填；吳還找來王姓清除業者，收取二百多萬元，由王、吳與軍方後勤科簽訂「土資回填工程契約」，讓王姓、劉姓清除業者也派車輛通過崗哨，將大量營建混合廢棄物運至舊靶場凹地回填。

未來回復費用高達4億元

檢方估計，吳男不法利益達二百八十餘萬元，將楊員、吳男及王姓、劉姓清除業者起訴。環保局估算，未來回復清除處理費用金額將高達四億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播