虧錢賣2克安毒 仍重判10年4月

新竹地院合議庭根據最高法院判例，認定只要是客觀有償轉讓毒品行為，無論最終有無獲利，都構成販毒。（資料照）

2024/04/22 05:30

沒賺價差 硬拗不算販毒

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕毒品前科犯戴鴻裕以一萬元買進四公克安非他命，賣給孫男兩公克，前後僅收到四千多元款項，藉此向法官硬拗不算販毒，因為沒賺價差，頂多只是幫助施用而已，但新竹地院合議庭根據最高法院判例，認定只要是客觀有償轉讓毒品行為，無論最終有無獲利，都構成販毒，重判戴男有期徒刑十年四月！

成本5千元 僅收到4千多元款項

法官調查，前年七月十六日晚間，有毒品前科的戴鴻裕在竹市以五千元價格賣安非他命兩公克給孫男，當場收取三千元，事後孫男再匯一一八五元給戴。

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戴男矢口否認販毒，辯稱孫男問他有無毒品，他也因自己要買，基於朋友情誼向上手購買四克共一萬元安毒，再以成本價兩克五千價格交給孫，並無賺取價差，只是幫助孫男施用而已。

法官：有償轉讓毒品 都構成販毒

法官指出，根據最高法院判例見解，縱然毒品是另向上游毒販所取得，然調貨行為仍屬販毒行為。且販賣毒品只需主觀上有營利意圖、客觀上有販賣行為即構成，不論實際上是否已經獲利。

也就是說，有償將毒品轉讓他人，並著手實施，而因故最後不得不以原價或低於原價讓與他人時，就是販毒行為，因此法官不採戴男的辯詞。

法官審酌戴男無視政府制定法律杜絕毒品犯罪禁令，恣意販毒牟利，助長毒品蔓延，將致使吸毒者沉迷毒癮無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會治安，最後依販賣二級毒品重判有期徒刑十年四月，犯罪所得四一八五元沒收。

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