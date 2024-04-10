警盤查疑犯胸中刀 警用外套緩衝保命

新北市警板橋分局警員吳明哲昨晚在板橋車站外盤查一名疑犯時，突遭對方持美工刀劃傷胸口，刑事局偵查正林繼暉、海山警分局刑事小隊長涂彬杰恰巧經過，趕忙打落刀械、壓制嫌犯，將吳員送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/10 05:30

右胸30公分割傷 幸僅傷表皮

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警板橋分局警員吳明哲昨晚在板橋車站外盤查一名疑犯時，突遭對方持美工刀劃傷胸口，當場濺血，恰巧刑事局偵查正林繼暉、海山警分局刑事小隊長涂彬杰途經，見狀打落刀械、壓制嫌犯，受傷吳員送醫後被檢查出右胸約卅公分刀割傷，因有警用外套緩衝，僅傷及表皮，幸無大礙，警方偵訊後，將把通緝犯邱文峰依殺人未遂、妨害公務罪嫌送辦。

兩警正好路過 急壓制嫌犯

據了解，此案發生在昨晚七時廿分許，當時板橋所警員吳明哲到板橋火車站北二門巡查，發現一名在抽菸男子相當可疑，因此上前盤查，但男子拒絕出示證件，兩人爭執後，嫌犯隨即從外套口袋掏出美工刀，朝吳員揮去，造成他右胸受傷。

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男子眼見吳員掛彩要再上前追砍時，恰巧林繼暉、涂彬杰途經，擋下攻擊，聯手打落美工刀後，壓制邱嫌。

傷害通緝犯 高雄逃新北落網

吳員隨即由警車送醫急救，幸僅傷及表皮，意識清楚，沒有生命危險，包括警察局長廖訓誠、板橋分局長陳宇桓都趕到醫院關心受傷吳員、慰問家屬；警方清查四十四歲嫌犯邱文峰的身分，發現他被橋頭地檢署發布傷害通緝，從高雄逃亡到新北，警方昨晚將邱嫌押往偵查隊，邱嫌辯稱心虛拒捕，警方將偵訊釐清犯案動機。

通緝犯邱文峰襲警被捕。（記者吳仁捷翻攝）

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