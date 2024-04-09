50飆仔衝北投大度路 玩命還撞警車

警方循線逮到游等6人。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/09 05:30

警送辦主揪游男等6人 開出59張罰單

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投大度路飆風再起！廿歲游姓男子透過手機通訊軟體相約凌晨飆車，從新北市淡水新市鎮一路狂飆到台北市大度路，還在北投士林科學園區周邊聚集飆車競速、燒胎，有近五十輛機車出現。警方當下立刻啟動快速打擊部隊，事後循線追查，除逮捕游等六人送辦，也一口氣開出五十九張罰單。

北市警北投分局在三月卅日凌晨時刻接獲民眾報案，指大度路出現飆車族，有四、五十輛機車一路狂飆。警方啟動快打機制派警力前往，飆車族見到警方一哄而散，但警方仍在現場逮到兩名青少年無照騎車，還有一輛自小客車使用吊銷牌照，小自客車、兩輛機車當場查扣。

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警方調查，原來游等人當天透過手機通訊軟體相約飆車，一路從淡水新市鎮到北投大度路狂飆，還在北士科附近聚集、甩尾、燒胎；有人為了躲避追查，還用膠帶黏貼車牌來遮蔽車號。

警方逐一過濾監視器畫面，查出有廿輛機車涉及十種違規樣態，先後開出遮蔽號牌、行駛禁行機車道、未戴安全帽、紅燈右轉、騎車用手機、未打方向燈、行駛禁行機車道等五十九張罰單。

警方說，這群飆車族在道路上危險駕駛、占用道路飆車競駛與競技等違法行為，依道路交通管理處罰條例處駕駛人三萬元以上、九萬元以下罰鍰，並吊銷其駕照。

此外，當天員警到場攔查時，廿二歲黃姓男子涉嫌擦撞警用機車；警方陸續逮到游、黃等六人，分別依妨害公眾往來安全、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，游等人聲稱只是在試車，但警方發現他們先前曾在三重飆車，也遭當地警方取締、驅趕，沒料到他們沒學到教訓，還創立新的通訊軟體群組再相約飆車，行徑囂張。北投分局強調將針對飆車族強力執法，絕不寬貸。

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