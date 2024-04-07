性侵累犯 治療說時：年幼較好騙／坐牢20年 蘿莉控再強制治療3年

法官認為，古男雖誓言自己不會再犯，但對比「再犯高危險可能」的鑑定結果，顯然不可採信，裁定古男要再強制治療三年，可抗告。 （資料照）

2024/04/07 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子古國添在二十多年前，模仿色情影片情節，兩度持凶器性侵害少女，之後又犯下竊盜與強盜罪，合併執行二十年徒刑，預計今年六月出獄，台中地檢署卻聲請強制治療三年，渴望自由的古男提出異議，指自己願意戴電子腳鐐，誓言絕不再犯，法官卻認為他之前治療成效差，甚至說出「找年幼女生下手，只是因為她們比較好騙」等無同理心之語，不相信他的承諾，裁定強制治療三年。

預計年中出獄 誓言絕不再犯

裁定書指出，古男曾因性侵害被判刑四年，出獄後又於二○○一年與二○○三年，兩度犯下攜帶兇器性侵害十四歲以下少女之罪，各判刑刑八年、十年六月，他另於二○○四年因竊盜罪、強盜罪各判刑六月與七年八月，四案合併執行二十年。

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古男預計今年六月出獄，中檢向台中地院聲請古男於刑滿後，應進入醫療機構或其他指定處所（例如台中監獄附設培德醫院）強制治療三年，古男提出異議，指自己願意戴電子腳鐐，希望能再給他一次機會，讓他回去孝順家人，他知道錯了，「我已經關很久了，出去不會再犯」。

還稱想孝家人 願戴電子腳鐐

台中地院認為，鑑定及評估紀錄顯示，古男服刑期間不斷違規，二○一九年於監獄內治療至今，再犯可能性還是高危險，他雖有出獄後經營小吃店的想法，卻是缺乏現實評估，另外，他把自己犯行淡化解釋成「慾望太強、年輕不懂事」、「找年幼女生下手，只是因為他們比較好騙」，對被害人不曾表現出同理心。

法官不信 裁定再治療三年

法官強調，古男誓言自己不會再犯，對比上述「再犯高危險可能」的鑑定結果，顯然不可採信，裁定古男要再強制治療三年，可抗告。

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