毒兒澆油點火 把老母頭燒成火球

毒兒澆油點火把老母頭燒成火球，家屬原諒，二審改判2年10月。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/04 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子二○二二年施用二級毒品安非他命後失心瘋，竟抄起潤滑油朝老母親（已歿）頭上噴灑澆淋，並掏出打火機點燃，老母的頭部燒成一顆火球，幸好胞弟及時阻止，老母也趕緊自行拍熄，燒灼傷才未擴大。一審桃園地院依重傷直系血親尊親屬未遂罪，處黃男三年四月刑；二審高等法院考量家屬已原諒，昨改判兩年十月。

家屬原諒 黃男改判2年10月

判決指出，二○二二年九月十一日晚間六點半，黃男在桃園市八德區住處施用安毒後失去理智，掏出一罐潤滑油噴灑、澆淋在老母的頭部，再持打火機點火燃燒，導致老母的頭部著火。見老母的頭被燒成一團火球，黃男並未罷手，反繼續噴灑，並欲再度欲點燃打火機。

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黃男胞弟見狀衝上前阻止，老母也趕快及時自行將火拍熄，才未達重傷程度，惟頭部已有部分受到燒灼傷。一審桃院認定黃男觸犯對直系血親尊親屬重傷害未遂罪，判刑三年十月。黃男不服，上訴主張自己犯案當下辨識能力降低，應減刑。

二審高院指出，黃男雖施用毒品，惟經衛福部桃園療養院鑑定，勘驗現場處理員警密錄器、當日警詢錄影內容，可認黃男行為時精神狀況尚屬正常，辨識及控制能力均未因此欠缺或顯著減低，無法適用刑法第十九條減刑。

但高院考量黃男終於審理時坦承犯行，並取得老母宥恕及其他家屬原諒，堪認犯罪後態度有正向轉變，已有深刻反省悔悟之情，一審未及審酌此量刑因子，應撤銷，昨改判兩年十月刑，可上訴。

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