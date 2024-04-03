一家6口詐租屋補助9次 還冒用公司圍標騙錢

詐領租屋補助款還冒用公司圍標，全家人都被判刑。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/03 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕八年前台北市栗姓一家六口偽造不實租約，詐領租屋補助款八十五萬多元，還透過偽造、冒用其他公司的名義向北投區公所投標，不法獲利四十萬多元。士林地院宣判，依詐欺取財等罪對栗男判刑四年二月，另有二年得易科罰金，其餘五名家人除一名兄弟死亡獲判公訴不受理，四名被告分別被判十月至二年四月不等徒刑。

全家除一人死亡外 其餘全判刑

檢方查出，二○一六年起栗男一家人藉偽造不實租約，十五度向北市都發局申請租金補貼，得手九次，詐得八十五萬餘元；他們還被查出，開設傳統整復推拿工作室後，為了取得北投區公所的勞務採購案，從二○一九年起至二○二○年間，兩度偽造並冒用其他公司的名義進行投標，以營造多家公司競標的假象，成功既遂一次，詐得四十萬餘元。

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士林地院審結，指栗男等五名被告不思以正當方式獲取所需，明知未向其親戚承租房屋，也未給付租金，竟為詐得政府租金補貼，多次以虛偽的房屋租賃契約向都發局申請核發，使都發局人員形式審核後，不實登載於公文書上，再核發補助款項，也使政府提供住宅補貼資源的美意盡失。

另栗男等被告遭檢方查獲之初，原本已坦然認錯，卻於士院審理時否認犯行，改稱出租、承租存在給付租金關係，企圖合理化犯罪行為，因此難以從其犯後態度給予有利考量。

士院最終認定五名被告犯刑法詐欺取財、偽造文書，同時違反政府採購法、個人資料保護法，判栗男四年二月徒刑，另有二年徒刑得易科罰金；其餘三名被告為栗男的兄弟與一名弟媳，分別判刑十月至二年四月不等徒刑。可上訴。

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