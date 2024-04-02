老師賣偷拍淫片 不止販售者有刑責》網傳分享性影像犯3罪 最重判7年

網傳分享性影像犯3罪最重判7年。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/02 05:30

〔記者溫于德、王冠仁／台北報導〕國小教師林清安協助情色偷拍網站經營者，販賣偷拍少女猥褻、性交影像，被台北地院判刑六年十月。事實上，不僅是販售偷拍影像者有刑責，網友單純將這類影片轉傳供人觀覽，一樣有罪，最重可判關五年，轉傳的性影像若是未成年，最重可判七年，如果再觸犯相關加重條款，最重可判到十年半，民眾不可不慎。

同樣是偷拍影像，台北市北投區皇池溫泉會館去年遭人偷拍裸體泡湯影像，最近也在網路上流出，偷拍源頭還在追查中，但在檢警循著臉書社團散布的軌跡追查下，已先逮到從付費論壇中取得影片下載儲存，再將影像流出的網友，以及其他轉傳者；網友或許只是「好康道相報」，實則至少涉犯妨害秘密、散布性影像、違反個人資料保護法等三罪。

請繼續往下閱讀...

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰提醒網友，取得這些偷拍猥褻影像，切勿分享轉傳，否則已犯刑法三一九條之三第一項的妨害祕密及個資法等罪，最重可處五年徒刑，若再把這些影像拿來賣錢營利，刑期再加重二分之一。

呂俊杰也說，若影片被拍攝者的年齡為十六歲以下，根據兒童少年性剝削防制條第卅八條第一項規定，散布者最重可處七年以下有期徒刑，若意圖藉此營利，刑期則再加重二分之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法