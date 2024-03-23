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亞太貪污觀感評比 台灣成績史上最佳

今年「亞太地區貪污觀感評比報告」，我國排名第六名。圖為法務部廉政署。（資料照）

今年「亞太地區貪污觀感評比報告」，我國排名第六名。圖為法務部廉政署。（資料照）

2024/03/23 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕廉政署昨指出，政治與經濟風險顧問公司出版的「亞洲情報」期刊，三月公布今年「亞太地區貪污觀感評比報告」，我國排名第六名，得分為四．六五分（評分級距為○至十分，分數越高代表愈貪腐），較去年進步○．三二分，繼去年台灣首次降至五分以下後，再創佳績，也是台灣有史以來最佳成績。

得分較去年進步 排第6

廉政署指出，這次評比報告的前五名依序為：新加坡（二．○九分）、澳大利亞（二．一一分）、日本（二．九七分）、香港（三．四八分）、澳門（三．八五分）。

廉政署表示，這次評比的台灣篇章訪問對象共一六六位，均為在台工作的外國企業或商會人士，透過面對面訪談，調查他們對台灣貪腐問題的觀感；根據報告，多數受訪者肯定台灣整體發展方向及減少系統性貪腐的努力，給予三至六分的評分，平均得分四．六五分，是我國史上最佳。

報告指出，台灣在打擊貪腐方面，進展穩健，民主化過程改善制衡機制並提升透明度，國家層級尤是如此，但地方政府（鄉鎮縣）層級仍存在瀆職、收受賄賂、騙取財物等貪腐問題。

報告指，小額貪腐在台灣較為少見，多數公務員秉持專業行政，不會以提供服務為由，索取不法報酬；民眾及外籍人士對台灣貪腐印象，因實際遭遇貪腐的經驗很少，主要受相關報導影響，其中最受關注的貪腐類型，包括建築、土地管理、環境保護及國營企業的貪腐行為。

報告並表示，廉政署等反貪腐機構，在公共教育和成功查緝貪腐案件方面的成功，獲得諸多肯定；政府部門、國營企業，及包含銀行、金融在內的許多部門，內部控制與程序獲得改良，足以防止多種類型的貪腐，並讓更多案件在內部流程階段，例如專案檢查、員工報告和內部調查時，就被偵獲。

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