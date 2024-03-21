與救護車相撞 男大生酒駕喪命

施生機車嚴重損壞，救護車右前方也毀損。（民眾提供）

2024/03/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市十九日深夜發生死亡車禍，黃姓司機駕駛民間救護車，載患者返家途中，行經中市北屯區時一處路口闖紅燈，與年僅廿二歲騎機車的施姓大學生相撞，施生頭部重創死亡，體內酒精濃值超過公共危險罪法辦標準二倍，救護車司機指救護車有開警示燈與警笛，施生家人悲痛說，施生不會喝酒，警方將黃姓司機依過失致死罪移送，台中地檢署無保請回。

施生抽血 換算呼氣值逾0.5

現場的路口監視器畫面顯示，六十三歲黃男駕駛民間救護車，當時載送醫院治療後的患者，返回中市北屯區住處，救護車途經崇德路一段，行駛至太原路路口，當時鳴警報器（警笛）且開啟警示燈，救護車於路口闖紅燈，想快速通過路口。

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年僅廿二歲的施姓男大學騎機車沿太原路行駛，兩車行進方向交錯，他雖沒有闖紅燈，但車速不低，似乎沒有避讓救護車，兩車於上述路口相撞，施男送醫不治。

警方酒測，黃男無酒精反應，施男抽血酒精值，換算呼氣值逾○．五毫克，是公共危險罪法辦標準○．二五毫克的二倍以上。

至於肇事責任與原因，包括施生是否避讓救護車，以及救護車闖紅燈是否合理？由中市警局交通警察大隊分析研判。

律師鄭懿瀛指出，救護車執行任務，有鳴警報器與閃警示燈等措施，具通行的優先權，但此路權並非絕對，司機還是負有注意的義務，尤其是行經車水馬龍的路口（含闖紅燈）。

他指出，施生可能酒駕，也可能沒避讓救護車，但救護車司機也不能免除注意義務，除非死者在上述兩種狀況之外，還有其他嚴重違規，而釀成這起車禍，否則救護車司機，難以免除全部的刑事（過失致死）與民事（損害賠償）之責。

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