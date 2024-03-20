父母趕嗜賭女兒獲准》家有啃老巨嬰 可依民法訴請「由家分離」命離家

父母趕嗜賭啃老女兒獲准。（資料照）

2024/03/20 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕曾姓男子的二十六歲女兒閒在家啃老不工作，更流連於酒店，欠地下錢莊大筆錢，甚至染上賭博惡習，曾男夫妻為求安穩度日，不想再與女兒有牽扯，向法院提起實務上較少見的「由家分離」訴訟命女兒離家，獲新北地院判准。

孩子須成年 有正當理由

「由家分離」即是民法中的：「家長對已成年家屬，得令其由家分離。但以有正當理由時為限」；律師何皓元指出，條文中的「家長」是指家庭中輩分最高者，或主要經濟來源、對家中事務有絕對決定權而具有領導地位者，家屬則為家長以外成員，被令由家分離者，須已達民法法定成年年齡即十八歲。

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何皓元解釋，「令其離開的正當理由」，實務上主要是以是否有紛爭已達影響家庭和諧秩序、正常生活安寧等為判定標準，較明顯的案例像是有重大財產糾紛、對家中其他成員有犯罪行為、發生爭吵糾紛太過頻繁等，但也會視個案衡酌家長和家屬間責任高低，在家長責任較大時，不許其令責任較小的家屬分離。

何皓元並指，在並未發生紛爭的案件中，會衡量家長、家屬間謀生能力，家屬有正當工作且能自行謀生，或家長自身已無謀生能力而希望家屬離開去自力求生，都曾被法院認定屬正當理由。

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