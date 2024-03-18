流亡港人「姜牧師」 北市街頭遭通緝犯刺傷背

姜嘉偉在醫院開直播，稱自己靠胸腔插管通氣才救回一命。（記者姚岳宏翻攝姜嘉偉臉書）

2024/03/18 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕被稱為「姜牧師」的香港網媒始創人兼記者姜嘉偉，目前住在台灣，他昨在臉書直播指稱，他回家途中遭不明人士襲擊，朝背後捅了兩刀，一度稱自己有生命危險，警方調查，被刺處樓上是制服酒店，姜男疑因酒後與另群剛下樓的酒客口角衝突，導致左背遭刺傷一刀，拇指擦挫傷，警方已鎖定行凶的林姓男子身分，循線追緝中。

姜嘉偉受傷後仍直播

警方初步調查，涉嫌動手的廿五歲林男，因詐欺、妨害自由案遭通緝，昨凌晨林男與友人在酒店喝完酒，下樓正要離開、在路邊等車時，遇到搭計程車到場的姜男，雙方擦身而過，林男疑似認為姜男以廣東話罵他，隨即暴怒攻擊姜男。

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混亂中姜男遭不明利器刺傷，倒在地上，林男動手後搭友人轎車離去，警方循線找到與林同行喝酒的謝姓男子，謝男稱當時他去超商買東西，不清楚事發經過；警方初步研判，該案應為偶發衝突，不似有含政治動機的預謀犯案。

卅三歲姜嘉偉人在醫院救治時開直播，說有氣胸現象，靠胸腔插管通氣救回一命，稱自己「有機會會死」；但他直播時意識清醒，稍後進手術室縫傷口，暫無生命危險。

姜男曾被香港警方指控二○二一年六月五日凌晨在銅鑼灣參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》，最終法庭裁定罪名不成立，他去年一月在旺角涉販賣有煽動內容書籍被捕，被控煽動意圖作為罪，他認罪後被判囚八個月，出獄後移居台灣。

姜男被刺處，正好在中山區著名的酒店大樓前，樓上有包括制服酒店及多間個人工作室，三年前該大樓也曾發生凶殺案，一名越南籍女子在私人按摩工作室內被人亂刀砍殺，該處為著名的出入複雜場所。

救護車將姜嘉偉（紅圈處）送醫救治。（記者姚岳宏翻攝）

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