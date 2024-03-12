基隆3死悲劇》肇事男母下跪道歉 巡路員父安慰多保重

2024/03/12 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市卅四歲簡姓男子二月廿九日深夜在深澳漁港偷小貨車，先在萬瑞快速道撞死巡路員劉冠群，後開車衝入基隆八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻傷重不治，自己也在逃逸時遭火車輾斃，造成三個家庭破碎。簡男母親三月六日在里長趙瑞昌陪同下，向劉冠群父母下跪道歉哭求原諒，劉男父母悲痛地將簡母扶起，反過來安慰簡母「妳要多保重」，讓旁人聞之更加不捨。

殉職警今公祭 巡路員18日告別式

趙瑞昌說，他當了七任里長，看盡生老病死，不曾看過如此寬容的家屬，自己兒子都被撞死，還反過來安慰登門下跪道歉的簡母，真的非常了不起。

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警員蘇昱鴻今（十二）日上午在新北市板橋殯儀館舉辦告別式，肇事的簡男今天也將在基隆殯儀館火化。巡路員劉冠群預計十八日舉行基督教告別式。

趙瑞昌說，簡母家有中低收入戶資格，六十歲的簡母清晨在漁港當清潔工，結束後再到自助餐店兼職打工，獨自撐起家計，是辛勞、堅韌的母親。

趙瑞昌表示，簡母對於兒子造成蘇昱鴻、劉冠群的家庭破碎，讓他們的父母飽受喪子之痛，內心非常過意不去，透過里長轉達想當面道歉，也會設法透過勞保、壽險等理賠，盡全力賠償。

三月六日上午，趙瑞昌陪同簡母到基隆探視劉冠群的父母，現場兩位失去兒子的母親見面哭得非常傷心，簡母一度下跪道歉，她說「對不起！害您們好好的家庭破碎」，劉父將簡母扶起，主動說，「你們一家人日子也不好過，不需要特別賠償」，還安慰簡母「妳要多保重」，寬容有愛的氣度，讓旁人聞之更加不捨與鼻酸。

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