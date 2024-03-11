4女學生控猥褻 補教接班人起訴

4女學生控補教男師猥褻。圖為示意圖。（資料照）

2024/03/11 05:30

判決未確定 男師還在授課 補習班持續營業

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市一家老字號補習班，驚傳林姓負責人的兒子趁單獨指導女學生課業時，把手伸進女學生大腿內側，胸罩下緣等處，有多名女學生受害，時間長達年餘，其中，有四名女學生不堪屢遭林師猥褻，指控遭林師分別對他們猥褻十次至廿次不等。基隆地檢署偵結，將林師依對未滿十六歲女子為猥褻行為罪嫌起訴。

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據指出，林姓狼師年約卅歲，從台大畢業後，就待在父親創辦、與林母經營多年的補習班教國中科目。林師被控在上課時，會藉個別輔導女學生課業為由，把女學生帶到教室旁的茶水間（約三坪大空間）關上房門，趁與女學生獨處時，把手伸進女學生大腿內側，摸兩到三秒鐘；有時伸手摸女學生胸罩下緣。由於女學生都是在密閉茶水間遭猥褻，其他同學並沒有看見，被猥褻女學生也不敢告訴其他同學。

多名女學生受害 時間長達年餘

直到去年四月底，被害女學生聊天提及被猥褻經過，才發現原來還有很多女學生被害，有的已經國中畢業，有的不願聲張，選擇息事寧人，只有四名女學生在家長陪同下報警，出面指控遭林師猥褻的經過與次數，少則十次，有得多達廿次之多，時間則是從前年二月到去年四月底。

林到案後辯稱，只有摸女學生臉頰、與拍拍學生的肩膀，鼓勵學生繼續加油，否認對四名女學生上下其手。檢方調查後，認定林師猥褻四名女學生，將林師依對未滿十六歲女子為猥褻行為罪嫌起訴。

基隆市教育處指出，本案已依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報。倘經司法判刑確定或經行政調查有損害兒少權益，除依法處以罰鍰或刑責，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師永久或四年內不得聘用或僱用。另補習班如未限期改善則將停止招生甚至撤銷立案。

據了解，由於司法判決尚未確定，被指控的補習班仍持續營業，涉嫌性騷國中女學生的男老師也仍在該補習班授課。

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