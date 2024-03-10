最年輕特教校長丟職 最高行發回重查

教育部。（資料照）

2024/03/10 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮特殊教育學校前校長宋秉錕（案發後解任）曾是全國最年輕的校長，二○二○年卻被校長成績考核小組認定情緒管理失當、行政作為不當，教育部依特教法等規定把他調為苗栗特教學校教師。宋秉錕不服，質疑考核小組無權限且程序有誤，興訟要求撤銷處分，一審勝訴，但二審最高行政法院認為教育部程序無誤，日前發回重查其適任性。

宋秉錕是台灣師範大學身心障礙特教碩士，曾任北區特殊教育資源中心主任，二○一七年僅卅八歲即成為全國最年輕的特教校長。二○二○年他被家長指控，派卅多名師生上課做防疫皂，卻把成品當「個人公關」寄到中央部會，家長與部分師生在校門口拉白布條抗議，控訴宋漠視學生受教權、言語霸凌教職員，籲教育部撤換。

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教育部認宋秉錕情緒管理失當、行政作為不當及領導溝通無效能，提經校長考核小組會審，認定他影響學生受教權，使教職員工心生不安，損及聲譽，依高級中等教育法第十七條不適任事由，把他調離校長職，改任苗栗特教師。宋興訟要求撤銷處分。

一審台北高等行政法院認為，教育部應把宋的不適任事證提交「校長遴選委員會」審議，而非考核小組；且將宋從花蓮調往苗栗，顯未審酌「改任地點對通勤往返及家庭生活影響」，違反比例原則，判撤銷教部處分。教部上訴。

二審最高行政法院日前指出，依特教法及高教法，教育部有認定事實及解除校長職務的權限，惟為求慎重，仍交考核小組審議；且依過往見解，考核小組有權限認定校長是否適任，而非由遴選會決定，本案未違反正當法律程序，廢棄一審判決，發回北高行重查。

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