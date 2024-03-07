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糖尿病患插尿管 清潔須更到位

洪姓男子中風入住看護之家，他不喜歡包尿布被強制插尿管，生殖器感染時，醫生竟隔空看診害他生殖器壞死被切除。（資料照示意圖，非新聞當事人）

洪姓男子中風入住看護之家，他不喜歡包尿布被強制插尿管，生殖器感染時，醫生竟隔空看診害他生殖器壞死被切除。（資料照示意圖，非新聞當事人）

2024/03/07 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區某護理之家蕭姓院長將護理之家患有中風、糖尿病、高血壓的洪男插尿管，導致洪男生殖器感染、壞死，最後慘遭切除；泌尿科醫師李嘉文指出，從新聞報導來看，主要是插尿管後，照顧及清潔問題導致感染、發炎，一般病患尿不出來時就需使用導尿管，但為了避免感染，要特別注意尿管有無塞住，並定期更換。

李嘉文指出，當患者排尿困難或是排尿不乾淨，會用超音波掃描膀胱，若有剩下餘尿未解乾淨就會需要置放導尿管，即俗稱的插尿管；中風及糖尿病患者因為神經問題，常常會合併膀胱收縮力不佳，也會有置放尿管的需求。

對於膀胱或尿道功能失調的病患，若無法自行排尿乾淨，也可採自我單導管方式，每天自我導尿六至十次，最符合人的生理狀況，再者是置放導尿管，理論上每兩星期要換一次乳膠導尿管，若使用矽膠導尿管，或許可到一個月才換一次，但是如果尿液有很多殘渣、容易塞住，就可能需要常常更換。

李嘉文表示，長期置放尿管可能產生的併發症是感染，如「瘻管」和「佛尼爾氏壞疽」，「瘻管」是陰部可能會跑出一個小洞造成漏尿情形，而「佛尼爾氏壞疽」是屬於比較嚴重的感染，可能會造成需要手術、清創，或切除壞死的組織，但病例非常少見，這類疾病也容易發生在有糖尿病患身上，但是並不能說糖尿病患就不能插導尿管，不過到陰莖壞死的地步，猜測可能是照顧品質不好導致。

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