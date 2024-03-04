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兒撞死巡路員、警察 母願賠償 當面道歉

簡男駕駛偷來的貨車撞死警員蘇昱鴻後，趁亂棄車跑出分駐所，全身只穿一條內褲。 （資料照）

簡男駕駛偷來的貨車撞死警員蘇昱鴻後，趁亂棄車跑出分駐所，全身只穿一條內褲。 （資料照）

2024/03/04 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮區一名曾因精神不穩定就醫的簡姓男子，日前開車撞死巡路員劉冠群及警員蘇昱鴻，自己也闖入軌道遭火車撞死。貢寮區真理里里長趙瑞昌轉述凶嫌母親的談話指出，兒子犯錯已死亡，「能請領的錢」都會賠償給被害人；若被害人家屬同意，她想當面向家屬道歉。劉冠群的父親已經同意，願意與簡母見面。

簡男二月廿九日晚間在澳底漁港偷走一輛未熄火的小貨車，一路開往基隆，先後造成萬瑞快速道路的巡路員劉冠群、八堵分駐所警員蘇昱鴻喪命，簡男案發後棄車逃逸，在暖暖交流道附近鐵軌被火車撞死。

據了解，簡男生前和媽媽、兄姊同住，媽媽在自助餐店工作，哥哥情緒狀況不好，沒工作待在家中，簡男的姊姊目前住在療養院。簡男在除夕當天疑似情緒不穩定，打電話報警指有人要殺他的媽媽，當晚強制就醫。

面對兒子肇事造成巡路員、警察死亡，簡母也不知該如何面對，因此求助趙瑞昌。趙瑞昌說，兩名被害人在工作中遇難很無辜，簡母深感不安，簡家的生活不好過。簡母表示，肇事的兒子有勞保，如果她有請領到錢，都會賠償給被害人家屬。趙瑞昌提到，簡母事發後想去向被害人家屬致意，但不知道被害人家屬同不同意，他會和區公所聯繫安排，看對方是否接受簡母當面道歉，或是由他和區長代表致意。

劉父昨天表示，可以接受簡母到兒子的靈前致意，至於賠償金，會和家人討論是否收下，或讓簡母「留著用」。

鄰居曾表示，簡母一家人生活辛苦，因此傳出有善心人士想捐款給簡家，幫助簡母度過難關；對此，趙瑞昌持反對意見說，簡母有固定工作，目前簡家只有日常生活開支，如果真的有需要，將協助申請政府和相關機關的補助。

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