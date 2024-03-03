強化安全 2噸紐澤西石墩護警所

基隆市警三分局為強化駐地安全，前晚找來吊車，將重逾兩噸的紐澤西石墩放置在八堵分駐所大門前，維護值勤同仁安全。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/03 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市警第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻上月廿九日值勤時，遭簡姓男子駕駛小貨車衝入值班台撞死殉職，三分局為強化駐地安全，前晚九時找來吊車將二噸重的紐澤西水泥墩擺在分駐所大門前，維護值勤同仁安全。

蘇員的家屬前天到分駐所招魂後，已將蘇員遺體移置新北市殯儀館並設置靈堂，三分局長童寶賢昨上午率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到靈堂前祭拜，表達市警局將全力協助治喪事宜，與爭取從優撫卹。

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警方指出，八堵分駐所前只有兩層階梯，不像其他派出所至少有五層階梯，以致車輛得以直衝值班台；為防再有人把車輛當武器對派出所恐怖攻擊，三分局前天下午先將三輛機車放在分駐所前，前晚九點再請吊車吊來一塊重逾二噸的紐澤西水泥墩，放置在分駐所門口前方，以確保車輛無法駛入。童寶賢說，很感謝基隆市警友會理事長張旻斌慷慨解囊，知道分局有需求，自掏腰包安排吊車送來水泥墩。

對於在台六十二線萬瑞快速道路遭撞身亡的劉姓巡路員，公路總局基隆工務段昨表示，劉員巡路遭撞事故是特殊個案，已通知廠商提醒巡路員，加強自我防衛意識。

公路總局基隆工務段長蔡志盈說，劉員是外包巡路員，騎重型機車在快速道路監看路況，保障用路人的安全，工作很辛苦，機車上配有滅火器材，有狀況隨時可派上用場，巡路時必須穿著反光背心，都有安全規定。

蔡志盈表示，快速道路上的大車、重車很多，若有人刻意要衝撞，很難預防，以前也曾有人酒駕撞進施工區撞擊交維車輛，本次案件是特殊個案，已通知廠商提醒巡路員，加強自我防衛意識，同時請廠商思考提升巡路員的安全方案。

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