撞警所奪警命／凶手曾報案受挫 八堵所無端受累

基隆市警三分局為強化駐地安全，前晚找來吊車，將重逾兩噸的紐澤西石墩放置在八堵分駐所大門前，維護值勤同仁安全。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/03 05:30

〔記者林嘉東、翁聿煌／綜合報導〕基隆市發生衝撞警所三死案，檢警持續追查簡姓男子做出激烈行為的動機，發覺簡男家中還有其他家人也有精神疾病症狀，簡男反而是情況最穩定的；但他曾在赴醫院求診後，疑因幻覺就近到基隆市警一分局南榮路派出所求助稱「有人想害我」，不排除他感覺未獲重視而懷恨在心想要報復，但找錯派出所，竟駕車衝入三分局的八堵分駐所釀成悲劇。

還有家人有精神疾病

凶手是情況最穩定者

上月二十九日事發後，簡家一位鄰居聽說簡男闖禍，第一時間以為是簡家另一位男性家人所為，「沒想到竟然是比較乖、情況比較穩定的簡男」；全案確切起因為何？有待檢警進一步釐清，已將簡男遺體送醫學中心協助解剖鑑驗。

請繼續往下閱讀...

疑幻想有人要加害他

沒證據 未完成報案

檢警追查，農曆年前，簡男疑因幻想有人要加害他，前往基隆長庚醫院求診，看完診後，就近到基隆市警一分局南榮派出所報案，但他提不出是否確實有人想害他、是誰想害他的相關事證，加上簡男的表達異於常人，員警覺得他怪怪的，未具體允諾要如何協助解決。

簡男未完成報案，疑因此懷恨在心，不排除事發當天又想及此事，簡母才會在家中看到兒子突然大叫一聲後，就往屋外衝出去，看到漁港有人正在卸漁獲，趁機跳上貨車開走，一路急駛到八堵分駐所衝撞，只是他找錯派出所；不過實際情況是否如此，有待查證。

南榮路派出所所長王冠竣表示，案發前，簡男確實來過派出所，他當天不在派出所，事後聽同仁轉述，簡男當天沒講什麼，並沒有報案。

新北社會局：凶手無身心障手冊

檢警查出，簡男另有家人也受精神疾病所苦，發生衝撞警所事件後，鄰居叮嚀簡母，要持續關注其他家人情況。新北市社會局說，簡男非列管精神照護個案，無身心障礙手冊，簡母二月九日曾致電貢寮衛生所，表示簡男疑有恐慌等症狀，隨後由家屬陪同就醫，當日返家；衛生所於農曆年節後追蹤簡男情況，簡母當時表示就醫後狀況穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法