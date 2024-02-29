把繼女當性玩物4年 狼父判12年

一名工人狼父涉在四年多期間性侵、猥褻小繼女共達一八三次，台南地院合併判這名狼父十二年徒刑。（資料照示意圖，圖中非新聞事件當事人）

2024/02/29 05:30

小四開始受害

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名男性工人與育有一名小女兒小芳（化名）的婦人結婚，彼此同住在一屋簷下，小芳竟成了繼父的性玩物。狼父涉從二○一八年五月繼女念小學四年級後到二○二二年十二月初的四年多期間，對小芳性侵或猥褻共一八三次，台南地院合併判處十二年有期徒刑。

因繼父察覺繼女另有交往對象，質問繼女後並告知女兒就讀的學校，學校老師詢問小芳交往對象問題，小芳才向老師吐露長期遭到繼父性侵害的悲慘歷程，老師與社工通報後，小芳與其母對繼父提出控訴，後來小芳母親也離婚。

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不准繼女交男友

判決指出，二○一八年五月初起，當時小芳就讀小學四年級下學期，一直到她念小學五年級上學期時，那時小芳仍是未滿十四歲的幼女，繼父涉在與小芳同住的住家，違反繼女意願，強行摸女方身體隱私部位，至少猥褻二十次得逞。

接著從二○一九年三月初（小芳讀小學五年級上學期）到二○二二年十一月初（小芳尚未滿十四歲之前），除期間有五個多月小芳與母親短暫搬離住家，其他的時間，狼父以約每週一次、每月四次的頻率在住處房間、浴室或工作室等處，違反小芳意願，至少強制性交一五八次。

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此外，從二○二二年十一月初（小芳滿十四歲之後）到同年十二月五日止，狼父同樣對已滿十四歲的小芳，以每週一次的頻率、違反繼女意願，性侵五次得逞。合議庭法官統計狼父四年多來性侵、猥褻繼女的次數至少共有一八三次，分別依法判刑及定應執行刑十二年；此案還可上訴。

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