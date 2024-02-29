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恐怖老爸討孩子 追殺前妻 刀刺到斷

張姓男子持事先購買的水果刀猛刺前妻，刀刃斷成好幾截。（記者彭健禮翻攝）

張姓男子持事先購買的水果刀猛刺前妻，刀刃斷成好幾截。（記者彭健禮翻攝）

2024/02/29 05:30

收押還寫信恐嚇前妻

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雲林縣張姓男子，無法接受雲林地方法院裁定將孩子主要照顧權交付前妻的暫時處分，從雲林地院驅車追至苗栗，要將幼子帶回，用水果刀將前妻刺成重傷，力道之猛致刀刃斷裂，其中一截還留在前妻體內，前妻送醫急救保住性命，且張男被逮收押後，還寫信恫嚇前妻「關一到三年就可以出來，出獄還是會去找孩子」。苗栗地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將張男起訴並求處重刑。

張男與前妻離婚後，雙方為兩歲多幼子的親權歸屬爭執不下。前妻向雲林地院聲請改定親權及聲請暫時處分，雲林地院受理後，於去年十二月十四日裁定，暫定由前妻擔任幼子的主要照顧者，並於隔日上午在雲林地院將孩子交付前妻，前妻旋即開車載幼子返回苗栗縣娘家住處。

不顧法院裁定孩子跟媽

不料，張男於當天在雲林地院收受裁定書後，無法接受法院的處分，得知孩子已被前妻帶回，也立刻從雲林地院驅車追到苗栗，抵達苗栗後，先到五金行購買一把水果刀，放置在隨身斜背包內。

張男抵達前妻娘家後，要求前妻把孩子交出、由他帶走，或與孩子見面，被前妻拒絕。不料，張男用左手強力將前妻面向牆壁壓制於牆角，右手掏出水果刀，朝前妻的背部、腹部及大腿等肢體處猛刺，經前妻的父親制止，加上水果刀因用力過猛折斷，張男才住手。

硬要帶走孩子險出人命

張男再次要求前妻「把孩子交出來」，負傷流血的前妻依舊拒絕，張男又手掐前妻脖子，並以拳頭朝前妻的頭部猛毆；警方獲報到場逮捕張男。前妻送醫手術才保住性命。

檢察官認為，張男到苗栗後先去買水果刀，有預謀殺人之故意，加上犯案用水果刀斷一截殘留在被害人體內，勘認張男手段極其凶殘，被害人送醫急救保住性命，但是全身有多處肌肉與神經斷裂等產生終身後遺症。

「無悔意」檢求重判

且張男於被逮收押後，還寫信給前妻，內容提到他諮詢過律師後，判斷自己僅會被關刑三至五年、執行一至三年，出獄後還是會去找孩子，更讓檢察官認為張男無任何認錯、悔改之心，依殺人未遂罪嫌將張男起訴，並請求法官從重量刑。

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