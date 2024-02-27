《宜蘭》透天厝疑遭縱火 警查獲3少年涉案

消防人員把困在三樓的住戶救下來。 （宜縣消防局提供）

2024/02/27 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮培英路一間透天民宅，一樓騎樓昨天凌晨突然起火，林姓屋主一家四口困在三樓，消防人員上樓救出四人送醫，迅速撲滅火勢，監視器拍到事發前有不明人士朝屋內施放煙火，疑遭人縱火，警方下午查獲三名少年涉案擴大偵辦。

消防局凌晨零時十三分接獲報案派員救災，抵達現場時，一樓門口起火，屋內有人待救，及時把林姓屋主一家四口護送下樓，四人意識清醒，由救護車送醫，現場火勢在凌晨一點八分撲滅。事發當下，起火點冒出熊熊火光，路人大喊「有人在嗎？火燒厝喔」，拍下影片PO上網，畫面相當驚悚。

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火災發生前，屋外響起鞭炮聲，不久後起火燃燒，目擊者指稱有不明黑衣人徘徊；消防局火調科派員勘驗火場，未發現可疑跡象，但監視器有拍到不明人士朝屋內施放煙火，起火原因仍待進一步鑑定。

事發當時，七十多歲林姓屋主及妻子、女兒、孫子在家，半夜中聽到樓下發出轟然巨響，陣陣濃煙飄進屋內，四人困在三樓被嗆傷，屋主妻子送醫後住進加護病房。據了解，屋主兒子疑似在外與人發生債務糾紛，本月三日就有黑衣人到家中砸毀門窗，相隔二十多天，住家騎樓燒出無名火，外界懷疑有關聯性。

羅東警分局回應，本月初的毀損案，警方查獲四名嫌犯，肇因於債務糾紛，依恐嚇、毀損罪移送法辦，昨天發生的火警，將根據火場鑑定及相關跡證深入調查。

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