85歲老船長服刑送醫不治 北監：保外就醫無違誤

在北監服刑老船長端木惟鍇送醫不治。圖為端木惟鍇二○○八年返回家中，吃著家人準備的豬腳麵線。（資料照）

2024/02/27 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕老船長端木惟鍇因案在巴拿馬被判刑十九年，獲營救返台平安過了十年後，二○一八年被法院通知執行殘刑，當時已是七十九歲高齡，上月廿四日他因病由台北監獄保外至桃園醫院就醫，本月廿三日以八十五歲高齡在醫院去世，家屬質疑他返台後未獲司法公平待遇，不僅假釋提報始終未獲核准，理由是「未實質補償被害人」，保外就醫待遇也不如前總統陳水扁與藝人陳盈潔；對此，台北監獄表示，此案已參酌醫囑及個案病況，依法適時辦理受刑人保外就醫，而假釋是依其處遇情形提報，並無違誤。

端木惟鍇曾是四維航運公司所屬、在巴拿馬註冊的「順維輪」船長，因二○○三年一起偷渡客溺斃案在巴拿馬被判刑入獄，後經國內營救於二○○八年、六十九歲時獲遣送返台，卻於十年後的二○一八年被法院通知入獄執行剩餘刑期，上月廿四日他因病由台北監獄戒護至桃園醫院就醫，本月廿三日以八十五歲高齡在醫院去世。

請繼續往下閱讀...

北監表示，端木惟鍇於二○一八年四月十三日發監執行，期間因慢性疾病定期看診服藥，健康情形大致穩定，直到二○二三年間因病情變化兩度戒護住院治療後返監，監所也加強觀察其病況變化，適時提供醫療協助，後於今年一月廿四日因呼吸疾患，戒護送桃園醫院急診後轉加護病房住院治療，監所也依醫囑及其病況評估符合「保外醫治」規定後，於一月廿六日、二月五日主動聯繫家屬辦理保外就醫事宜，家屬於二月七日辦理具保手續。

北監說，受刑人假釋審查，須參酌個案犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫、對犯罪行為之實際賠償情形及對宣告沒收犯罪所得之繳納情形等事項，綜合判斷其悛悔情形，並由法務部矯正署作成准駁決定，並非單就罪名、刑期或與被害人和解情形，作為唯一的判斷依據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法