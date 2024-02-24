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暗夜惡火 9旬母6旬兒成焦屍

台南市中西區開山路的巷子內昨晚失火，90多歲的鄭婦與60多歲的兒子陳屍一樓平房。（民眾提供）

台南市中西區開山路的巷子內昨晚失火，90多歲的鄭婦與60多歲的兒子陳屍一樓平房。（民眾提供）

2024/02/24 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區昨天晚間六點多傳出火警，九十多歲的鄭姓婦人與他六十多歲的兒子在屋內逃生不及，被燒成焦屍；火災地點是在開山路巷子內的一樓平房，為何仍然逃不出來？警方懷疑是屋內堆放太多雜物，影響逃生路線，確切情況須等事後勘查鑑定現場才能釐清。

疑屋內太多雜物

住一樓仍來不及逃

死亡火災通常發生在半夜民眾熟睡時、或是難以逃生的高樓、透天厝等，但昨天晚間近七時，台南市開山路一二二巷內的一棟一樓平房傳出火災，鄭婦與兒子卻來不及逃生。

據了解，該處是鄭婦老家，幾年前她因為雙腳無力，被女兒接去同住，只有兒子獨自居住在該處平房；年前時鄭男說胃痛掛急診，鄭婦又返回老家與兒子同住，並照顧兒子，豈料發生憾事。

鄭婦的孫子說，祖母沒有行動不便，六十歲父親現還會打零工，通常是一些板模工作。警方懷疑因為屋內太多雜物，影響兩人逃生，且由於火勢數次悶燒，鑑識小組一直無法進入火場鑑識，直到昨天深夜十一點多火勢熄滅，才得以進入。

警方初步調查，沒有外力入侵，但兩人屍體要等檢察官同意後，才能送殯儀館；起火原因有待火調科人員調查。

火勢熄滅後火調科人員進入調查。（記者王捷攝）

火勢熄滅後火調科人員進入調查。（記者王捷攝）

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