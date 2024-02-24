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機車堵貨車 刺死虱目魚養殖大戶

涉嫌殺人的郭哲宏（中）被逮捕到案。（學甲警分局提供）

涉嫌殺人的郭哲宏（中）被逮捕到案。（學甲警分局提供）

2024/02/24 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲區三慶里前里長李坤明，廿二日開車途中被人攔下後發生爭吵，對方持刀猛刺李男後逃逸，李傷重不治；涉案凶手是六十一歲的當地里民郭哲宏，案發一小時後被學甲警分局逮捕，依殺人罪移送台南地檢署偵辦。

六十八歲李坤明是養殖虱目魚大戶，曾任學甲鎮新芳里里長，里鄰合併、台南升格直轄市後，當選第一屆學甲區三慶里長，卸任里長後，擔任當地鴿笭會會長，推動農村民俗紅腳笭（鴿笭）文化，目前也是三慶里新芳慶安宮的主委，他的遇害消息傳出後，震撼庄內。

疑報酬糾紛動殺機

據了解，郭男獨居，靠打零工維生，有民眾說他有時會拿刀嚇人，在地方上人緣不佳，疑似曾幫李男工作，雙方對報酬認定不一，不排除因此引發命案。

李男於當天下午五點多，駕駛小貨車經過新芳慶安宮附近路口時，被騎機車的郭男攔下，兩人疑因債務糾紛發生爭吵，吵得很凶，不到幾分鐘郭男暴怒拿出機車置物箱內的小牛排刀，朝李的左胸、左肩、左腹股溝至少刺殺四刀，目擊民眾見狀報案。李男因失血過多，警方和消防人員趕抵時，李已陷入昏迷，送醫搶救仍不治。

郭男行凶後逃回三慶里家中，警方前往郭男住處將他逮捕，查扣犯案凶刀；郭看到警方沒有多說，警方帶回詢問時郭承認犯行，至於確切行凶動機，正由檢警進一步釐清。

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