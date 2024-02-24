刺傷護女勇父 獲請回／大逆轉! 逮回收押

謝姓男子原獲檢察官無保請回，昨天重新被拘提、收押。（警方提供）

2024/02/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉西林村謝姓男子廿一日凌晨一點多闖入住宅，持刀架在女子脖子恫嚇「亂動就殺你」，女子尖叫逃跑，父親驚醒發現而追打謝男，卻反被刺傷脖子，警方以現行犯逮捕後依恐嚇、傷害、侵入住宅罪送辦，但當天檢察官竟諭知請回，引發部落恐慌，花蓮地檢署昨天大轉彎改依殺人未遂罪偵辦，拘提並聲押謝男，花蓮地院昨晚裁定羈押。

花檢改依殺人未遂罪偵辦

部落鬆了一口氣

刺傷勇父的四十八歲謝姓男子，廿一日獲檢察官諭令無保請回後，消息傳回部落引發軒然大波，族人炸鍋，擔心自己會變成下個受害者，受害家屬也相當氣憤。昨晚得知重新拘提並羈押謝男後，族人都表達鬆一口氣，受害人楊先生說，不會原諒謝男，希望司法能勿枉勿縱。

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花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說，廿一日值班檢察官可能有資訊不足的情況，經分案轉由檢察官江昂軒指揮偵辦，昨拘提謝男到案，複訊釐清犯案動機，認為謝涉犯殺人未遂罪嫌疑重大。

謝男雖坦承大部分犯行，但辯稱頭部曾受傷開刀，有服用精神藥物、欠缺責任能力，卻無法提出佐證，且謝男行蹤不定，且曾遭通緝、有傷害及暴力犯罪前科，有逃亡、滅證及反覆再犯之虞，有羈押必要性，向花院聲請羈押，法官昨晚審理後裁定准押。

案發於廿一日凌晨一時三十分，謝男無故闖入民宅後院，拿刀架在女子的脖子上，恫嚇「再動就殺死妳」，女子推開謝男逃跑，謝男持刀追殺，女子尖叫聲驚醒父親，勇父追逐謝男欲奪刀，反被謝男刺傷脖子，幸只造成四公分的淺撕裂傷，警方獲報依現行犯逮捕謝男送辦。

謝姓男子傷人後被制伏。（民眾提供）

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