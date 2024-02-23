國小3姊弟過馬路遭撞飛 2命危

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟走路在伸港鄉美港公路與建國路口時，遭到休旅車撞擊。（民眾提供）

2024/02/23 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣昨晚傳出重大車禍！一名七十三歲的蕭姓老翁駕車行經伸港鄉美港公路與建國路口時，撞上三名結伴回家的陳姓三姊弟，其中十歲、九歲的女童當場無呼吸心跳，八歲男童則左腿扭傷；三人送醫後，姊妹二人陸續恢復心跳，但目前仍有生命危險。

73歲休旅車駕駛酒測值為零

警方表示，昨晚六時許，伸港鄉建國路和美港公路三段的交叉路口，當時蕭姓老翁駕駛休旅車返家，撞上穿越美港公路返家的陳家三姊弟，二名女童被撞後當場沒有呼吸心跳，男童則左腿扭傷，現場書包散落一地。

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消防隊獲報立即出動救護車，將三人緊急送醫。警方則針對肇事的蕭姓老翁進行酒測，酒測值為零，至於詳細肇事原因與責任歸屬，警方仍持續進一步調查中。

三姊弟單親家庭 阿公、阿伯照料

陳家姊妹送醫經搶救後恢復心跳，當中大姊因為腦部受到嚴重撞擊，緊急轉往彰化秀傳醫院進行腦部手術。據了解，陳家三姊弟來自單親家庭，平日由阿公、阿伯照顧生活，目前在伸港鄉就讀國小，校方已派人趕往醫院協助家屬，並了解情況。

彰化縣府教育處表示，已經請督學陪同校長、主任前往醫院關心了解狀況。縣府社會處表示，已派出社工到醫院關心，並協助善後處理。

彰化縣陳姓3姊弟穿越伸港鄉美港公路，準備返家，在距離住家200公尺遭休旅車撞擊。（民眾提供）

陳姓3姊弟走路在伸港鄉美港公路與建國路口時，遭到休旅車撞擊，11歲、9歲姊妹當場沒有呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷。 （民眾提供）

彰化縣伸港鄉3姊弟走路遭休旅車撞擊，3人的書包散落一地。（民眾提供）

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