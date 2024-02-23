３警電擊、甩棍刑求 送辦／一通電話逮回少年 逼供沒開密錄器…

黃姓少年脫上衣出示遭警方刑求的傷痕。（記者謝武雄攝）

2024/02/23 05:30

桃警致歉 所長連坐拔官

〔記者謝武雄／桃園報導〕住在新北市三峽區的十七歲黃姓少年，昨由桃園市議員詹江村陪同，在議會國民黨團辦公室召開記者會，控訴桃園警分局武陵派出所三名員警，莫名其妙指控他涉及擄人勒贖案，還涉嫌輪番用電擊棒、甩棍、鐵盒逼供，造成他多處傷痕；桃園市警局調查黃姓少年的遭遇屬實，將三名員警移送法辦，武陵所所長調整為非主管職務，桃園分局長也自請處分。桃園市警局昨對受害者、少年家長及社會大眾深表歉意。

有人報案指少年涉勒贖

全案源於桃園市警局一一○勤務指揮中心接獲報案，指稱黃姓少年涉及一起妨害自由案，犯案地點在桃園分局中路派出所轄區，但因黃姓少年經常在武陵所的轄區出沒，武陵所一名警員認得這名少年，本月十八日晚間九點左右，該警恰巧在派出所旁，看到黃姓少年準備騎機車離去，要求他到案說明。

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扯！找無報案人及加害人

黃姓少年被帶回警所後遭到刑求，事後於廿日驗傷、廿一日赴三峽警分局湖山派出所報案，控告三名員警對他傷害、恐嚇、公然侮辱等罪；桃市警局督察室調查發現三警確有刑求情事，而勤指中心報案人雖留有電話，但事後已找不到報案人，將三警移送桃檢偵辦。

虐一小時 沒證據只好放人

黃姓少年表示，他曾有交通違規、深夜未歸紀錄，但絕對沒有與警方或任何人結怨，更沒有涉及擄人勒贖案件，相關員警十八日晚間是以莫須有的名義將他帶進武陵所，直到隔天凌晨五點才放其離去。

黃姓少年秀出傷痕，表示傷勢是在偵訊室內被員警輪番以電擊棒、甩棍、鐵盒刑求造成，「電擊棒沒電還換另外一個」，甚至當時還有員警戲謔地說「你的武器來了」；他被偵訊一小時，其間一直跟警察說「對不起」，換來的仍是刑求。

議員轟：台版ＫＫ園區嗎？

詹江村批評，警察找不到報案人及被害人，卻把無中生有的加害人打到遍體鱗傷，最後沒有證據、沒有移送，只能放人，難道這是在柬埔寨KK園區嗎？詹表示，這是集體刑求，太可怕了，尤其員警刑求過程密錄器沒開，是見不得人、還是推卸責任？

黃姓少年脫上衣出示遭警方刑求的傷痕。（記者謝武雄攝）

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