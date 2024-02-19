這款總幹事 提供社區轉運毒包裹

新北地院合議庭認為，林男以為是運送K他命，因此依違反毒品危害防制條例中的「運輸第三級毒品」罪，判刑林男四年六個月。 。（資料照）

2024/02/19 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市泰山區某社區林姓總幹事，為了十萬元報酬加入運毒集團，將社區地址提供給運毒集團作為包裹接收地，而他則負責攔截並轉放至指定停車位上，雙方完成約定後，運毒集團在二○二○年間從泰國運了四塊共一千多克的海洛因磚包裹入台，海關攔獲後，調查局將包裹依原運送流程送交郵局，追出林男涉案，新北地院合議庭認為，林男以為是運送K他命，因此依違反毒品危害防制條例中的「運輸第三級毒品」罪，判刑林男四年六個月。

貪10萬報酬 判4年半

本案運毒集團依林男提供的地址，將海洛因夾藏在零食包裹內，委由不知情的報關行辦理包裹進口，二○二○年九月間，經空運輸入台灣，運抵財政部關務署台北關松山分關，經執行貨物檢視勤務查覺貨物有異，乃會同台北關人員當場拆封，發現其內裝有疑似海洛因的物品。

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調查局獲報鑑驗確認為海洛因後，經新北市調查處予以查扣，為追查毒品來源，將海洛因包裹送交郵局依貨物運送流程送達收件人，同年十月，郵差將包裹運至林男的社區，並稱包裹須補稅，林男察覺有異未領取，但仍被鎖定逮捕。

合議庭認為，林男無視政府禁令而運輸、走私毒品入境，且運輸毒品數量甚鉅，倘流入市面，皆將助長毒品氾濫，對社會治安及國人身心健康的潛在危害極鉅，犯罪情節非輕，判刑四年半；同案共犯之一，即花十萬元請林男提供地址的劉姓販毒集團成員，另行審結。

此外，林男其實不只這一次運毒被逮，他在同年間也因提供社區地址供販毒集團走私大麻，被依運輸第二級毒品罪判刑三年六月確定。

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