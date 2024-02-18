沒租斜坡免負責？判超商賠2摔傷顧客38萬

超商前年發生顧客在店門口滑倒受傷意外，事後已標上紅線並立起警告標誌，提醒民眾注意。（資料照）

2024/02/18 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕一家連鎖便利商店的宜蘭凱旋店，前年因店門外斜坡濕滑，十個月間有兩名消費者跌倒骨折，二傷者分別提告求償，超商主張斜坡不是承租範圍，不應賠償，宜蘭地院認為該斜坡是消費者必經之路，判超商應賠償二人各十四萬餘元、二十四萬餘元。可上訴。

判決指出，楊姓男子二○二二年一月前往該超商消費，當天下雨，店門口磁磚破裂積水，楊男跨過積水，卻在斜坡滑倒，導致右腳踝、右蹠骨、右腓骨骨折，開刀住院七天，妻子請假看護一個月，他也請假養傷七個月蒙受薪水損失，提告求償四十四萬餘元。

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同年十月，許姓女子到該超商買茶葉蛋，因連續下雨多日，她穿凹凸止滑設計的布鞋，離店走下斜坡時，因斜坡青苔濕滑而滑倒，右手肘骨折，開刀住院五天，為此停工二個月，訴請賠償四十六萬餘元。

超商答辯，斜坡並非店方的承租範圍，是在承租前由房東設置，店方沒有使用和修繕權利，跌倒原因是天雨路滑，店門口有放置「小心階梯、小心地滑」立牌提醒，傷者自身也有過失。

法官：業者有義務設置安全行走鋪面

法官認為，消費者應可期待店家周邊環境及設施沒有危險之虞，斜坡是消費者進入店家的必經之處，業者有義務設置雨天也能安全行走的防滑鋪面，判超商應賠償；審酌二傷者也各有四成過失責任，判應賠給楊男十四萬餘元、許女二十四萬餘元。

律師黃郁舜表示，一般消費者會期待，進商店時不易濕滑摔倒，業者若未鋪設防護措施，多半要負賠償責任；律師陳頡宇說，斜坡雖非承租範圍，但屬消費者必經之路，業者有「交易往來安全義務」，應維護營業場所和確保周遭場地的安全性，消費者不僅可求償損失，還可依消費者保護法主張「懲罰性賠償金」。

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