追繳詐款 主謀再判4年半／虛設７家公司狂印發票 海削國庫１千６百萬

詐領集團成員將空白發票裝在層架，拉出中獎號碼，再開立不實金額兌獎。（彰化地檢署提供）

2024/02/18 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣曾姓男子開設七家公司，不但不營業還只開立小額發票，專門用以兌獎，三年來兌換了約五萬八千張發票，詐領近一千六百萬元獎金。彰化地方法院審理後，依違反組織犯罪條例判處曾男四年六月徒刑，並追徵犯罪所得一三二二萬元。

三波審判共12人判刑

二○一九年財政部中區國稅局接獲某超商店員反映，常有特定人士持多張中獎發票到超商兌獎，每張發票都是同一家加水站公司所開立，平均申報金額不高於三元。

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檢方偵辦發現卅八歲曾男在台中沙鹿等地成立「心安水資源」等七家加水站公司，卻沒任何器材，只以公司名義取得大量空白統一發票，待每期統一發票開獎後，篩選頭獎廿萬元至六獎二百元的中獎號碼後打印，再交由集團成員到全國各地超商兌獎。

自二○一六年起，曾男和旗下成員共成功兌領約五萬八八八六張發票，詐領約一五八三萬元，扣除課稅後，實領一五四七萬餘元。

案經彰化地院審理，於去年八月先將負責兌換發票的吳男等八人，各判處一年六月至二年不等徒刑，八人全部都認罪並繳回犯罪所得，各予緩刑三年至五年。

去年十一月法官將負責剪貼發票的陳姓夫妻，各判刑二年六月、二年，陳妻緩刑五年，盧姓男共犯判處一年七月。曾姓主嫌於昨天宣判，依組織犯罪、詐欺等罪判處四年六月徒刑，並追徵沒收犯罪所得一三二二萬餘元。

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