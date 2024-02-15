與家人遊溪頭失蹤 失智嬤魂斷溪谷

救難人員合力將許姓婦人遺體抬離溪谷。（南投縣消防局提供）

2024/02/15 05:30

〔記者佟振國、王俊忠／綜合報導〕年節期間南投、台南等地接連傳出失智長者走失意外，其中與家人一同從雲林去南投溪頭遊玩的九十歲許姓老婦人，家人去走空中步道，阿嬤在涼亭等候，未料家人返回發現阿嬤不見蹤影，經警、消與民間團體搜尋，昨天上午在距離涼亭兩公里外的溪谷尋獲阿嬤遺體，因山區夜間溫度低，初判失溫致死。

許姓老婦人大年初三（十二日）與家人共四、五人，到南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區走春，在景點開心拍照，下午一時家人去體驗空中步道，考量阿嬤年事高，讓她在步道旁的涼亭等候，但家人返回時不見阿嬤，尋找未果後報案協尋。

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警方調閱園區監視器，發現阿嬤離開涼亭，沿著步道向下走去，後來消失在畫面中，警、消入山搜尋，前天並由民間團體增援搜救犬參與搜救，搜救犬在路徑上找到阿嬤吃過的餅乾袋，由於山區入夜後溫度驟降，家屬憂心不已。

昨上午鹿谷消防分隊成立前進指揮所，結合民間搜救人員擴大搜尋，在溪谷發現阿嬤倒在溪邊，已明顯死亡，家屬最後一絲希望破滅。

防走失 讓失智長輩戴衛星定位器

據了解，婦人疑有輕微失智症狀，台灣失智症協會建議民眾為長輩申請愛的手鍊及愛心布標，也可在長輩衣服或背包放置聯絡資料，或讓長輩配戴衛星定位器；帶失智長輩外出，應安排兩位以上家人陪同，人多的地方更要手牽手一起走，勿讓長輩單獨一人等候或行動。

此外，台南一名七十五歲失智翁，也於十二日凌晨從住處獨自外出後迷路，後來在距離住家六公里外的街頭被警方發現坐在安全島上，警方聯繫上他的家屬接回。

許姓婦人（圓圈處），大年初三與家人遊溪頭失蹤，園區監視器拍下最後身影。（南投縣消防局提供）

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