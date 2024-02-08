我國首例 引渡通緝犯返台／台灣、波蘭 司法互助協定奏功

法務部7日表示，波蘭同意引渡劉嫌，創下我國史上首件成功引渡返台案。（記者吳政峰攝）

2024/02/08 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台籍劉姓男子二○一七年間赴西班牙從事跨境電信詐騙，不少中國人受害，被國際刑警組織發布紅色通緝，逃至波蘭被逮，中國與台灣都請求引渡，歐洲人權法院認送中有遭受酷刑之虞，波蘭法院二○二三年依「台波刑事司法合作協定」裁准引渡回台送受審，一月十五日完成移交。法務部七日表示，此為我國史上首起成功引渡案，劉嫌目前接受電子腳環監控中。

詐團成員也怕被送往中國

劉嫌二○一七年赴西班牙從事跨境電信詐騙，受害人多為中國人，中、西兩國警方聯手出擊，劉嫌聞訊逃亡，經國際刑警組織發布紅色通緝，於波蘭逮捕拘留，中國向波蘭請求引渡，波蘭各級法院審核後雖裁准，惟劉向歐洲人權法院申訴，該法院二○二二年改認定引渡至中國受審恐有違反歐洲人權公約第三條所規定「禁止酷刑或不人道對待」之虞。

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中國有酷刑疑慮 波蘭改裁送台

亦有管轄權的台中地檢署去年二月請求法務部依「台波刑事司法合作協定」，向波方提出引渡劉嫌申請，波蘭法院二○二三年十一月裁准，波蘭司法部長簽署引渡令批准引渡劉嫌回台受審。

押返台未准押 電子腳環監控中

我國接獲波方通知後，研商執行台灣司法史上首件引渡案件事宜，拍板由刑事局漏夜派員赴波蘭執行接返戒護，一月十五日把劉嫌押解回台並解送中檢歸案，經向台中地院聲押雖未獲准，惟中檢為防止劉嫌逃亡，諭知施以電子腳環監控。

法務部七日表示，我國二○二三年二月向波蘭提出請求引渡，歷時共約九個月的法院及行政審查程序，終引渡成功，創下我國自外國引渡通緝犯返台的首例，為台波兩國司法合作奠下堅實基礎。

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