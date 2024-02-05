網售名牌衣仿品 賠償獲緩刑

基隆地院依違反商標法判處蔡女拘役50天，考量被告與品牌公司達成和解，予以緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2024/02/05 05:30

警方網巡揪出 女賣家違反商標法論處 緩刑兩年

〔記者吳昇儒／基隆報導〕在基隆經營童裝買賣的蔡姓女子，常透過臉書販售印有CHANEL、NIKE等多種名牌的衣物、包包及鞋子，警方三年前網路巡邏發現她所售商品真偽有疑慮，以兩百四十六元購買蔡女販售的CHANEL上衣一件，確認為仿冒品後，持搜索票搜索查扣大批冒牌貨。基隆地院依違反商標法判處蔡女拘役五十日得易科罰金，考量她已與品牌公司以三十萬達成和解，予以緩刑兩年。

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檢警調查，蔡女自二○二一年九月起，明知CHANEL、GUCCI、NIKE等商標圖樣具有商標權，卻未經商標權人同意或授權，在類似商品使用其商標並販售。

基隆警方於網路巡邏時發現，蔡女販售的商品與市場真品價格有顯著差異，便以兩百四十六元價格購買蔡女販售的CHANEL上衣一件，經鑑定為仿冒品後，持法院搜索票至蔡女家中搜索，查獲二一九雙仿冒鞋子、六二七件衣褲及帽子。

檢察官偵訊後認為，蔡女觸犯商標法第九十七條「透過網路販賣侵害商標權商品」罪嫌，將她起訴，且一個犯罪行為同時侵害多家公司商標權，建請法官從一重處斷，並建請沒收仿冒商品。

法官認為，警方為了查緝仿冒品，才向蔡女購買衣物商品，主觀上並沒有購買的意思，因此蔡女的販賣行為只是未遂罪，改論以商標法同條的「意圖販賣而透過網路方式陳列侵害商標權商品」罪；而輸入、持有仿冒商標商品的低度行為，被意圖販賣而陳列仿冒商標商品的高度行為吸收，不另行論罪。

法官認為，蔡女坦承犯行，且願與被害的品牌調解，犯後態度尚可，判處拘役五十日，得易科罰金五萬元。廠商請檢察官上訴，蔡女也上訴請求緩刑。基隆地院二審合議庭維持拘役五十日，考量蔡女已與被害公司達成調解，予以緩刑兩年。

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