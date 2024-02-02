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澎湖海域成毒品海上轉運站 淨灘竟撿到1公斤多古柯鹼

澎湖海岸線淨灘發現毒品，警方立即到場調查，毒品外包裝長滿藤壺，顯示丟包已久，打開時都是乾涸粉末。（馬公警分局提供）

澎湖海岸線淨灘發現毒品，警方立即到場調查，毒品外包裝長滿藤壺，顯示丟包已久，打開時都是乾涸粉末。（馬公警分局提供）

2024/02/02 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海廢拾荒大隊，昨天在湖西龍門港土地公廟鄰近海域撿拾海洋事業廢棄物，竟然拾獲重達一公斤多的一級毒品古柯鹼，由外表包裝長滿藤壺判斷，疑似私梟規避臨檢海上丟包多時，全案由澎湖縣警局刑警大隊展開調查。

疑私梟規避臨檢丟包

馬公警分局指出，昨天上午九點十分許，湖西鄉「向海致敬」清理海廢人員進駐，在龍門村土地公廟東南方海岸（青踏尾）處，發現一長方形以防水袋包裝的物品，上面已長了許多藤壺，裡面包有白色粉末，由於物品來源不明，民眾發現後立即通報龍門派出所，由員警前往取回。

馬公警分局為求謹慎，立即通知澎湖縣警局刑警大隊鑑識科到場採證化驗，初步判定為古柯鹼（毛重一一○○多公克），純度相當高，黑市價可能上億元，全案依規定製作筆錄及調查，追查毒品來源及運毒管道，但因時間已經久遠，恐將增加調查的困難度。

澎湖因地理條件特殊，周邊海域成為毒品海上轉運站，近來除了多次在海上查獲運毒船外，如今更在海岸線發現重達一公斤的丟包毒品，恐為冰山一角，不排除鄰近海域還有漏網之魚，疑似運毒船規避海上臨檢丟包，才會讓毒品四處漂散，警方將聯合岸巡等單位，展開大規模海岸線搜索。

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