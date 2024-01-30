《嘉義》嘉市議員遭毆案 議會要警局長報告

民進黨嘉市議會黨團成員昨召開記者會嚴正譴責暴力，聲援被毆打的議員林煒軒（坐輪椅者）。（記者丁偉杰攝）

2024/01/30 05:30

傳有議員派人關心、送檳榔 被疑偏袒兇嫌有隱情

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市發生民進黨議員林煒軒座車被追撞，林與李姓助理遭對方持甩棍毆打及噴辣椒水的暴力事件，昨天議會臨時會不分黨派議員齊聲譴責暴力，對警方偵辦過程傳出「有人代表議員關心此案，送檳榔至派出所給兇嫌」、「兇嫌手機關鍵訊息已遭刪除」等，被質疑偏袒兇嫌有隱情，議會通過組專案小組，要求新到任警察局長沈炳信報告事件始末。

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局長沈炳信：成立專案小組究辦

沈炳信強調，「暴力零容忍，依法究辦到底，絕不寬貸」。警局也發出嚴正聲明指出，事發後，專案小組針對相關涉案車輛、工具採證，數位鑑識兇嫌手機以保全證據；派出所釐清案情期間，一男子聲稱受某議員委託送檳榔給兇嫌，經該局漏夜查證該男身分，發現係假冒議員名義來送檳榔，同時段並無任何議員打電話到派出所關切。

澄清假冒議員送檳榔、無人電話關切

林煒軒抨擊說，兩嫌從前天一早就徘徊、尾隨他的座車，顯示並非單純車禍案件，事發後，兇嫌刪除手機關鍵訊息，警方辦案態度消極。外界也質疑，事發於沈炳信剛上任不久，新卸任第一、二分局長發布更替期間，兇嫌藉「治安空窗期」動手。

「沒有治安空窗期！」市長黃敏惠昨受訪說，警局接獲報案立即偵辦，並報請檢察官進行後續偵查，市民唾棄暴力，市府也高度關心，會全力調查，釐清事情真相。

議長、朝野黨團促徹查 兩嫌遭收押

議長陳姿妏也說重話，指嘉市很多年沒有這樣的事情，造成議員同仁人心惶惶，希望警方釐清真相，還給林煒軒一個公道。

國民黨市議會黨團書記長張秀華說，警方偵辦過程傳出有人代表某議員到派出所關心此案，警方有必要釐清，以化解外界疑慮。無黨籍議員戴寧則質疑，兇嫌為現行犯，被逮捕後，怎能見到外人？民進黨議會黨團總召黃大祐要求沈炳信帶領同仁徹底查辦，查出事情原委，給當事人交代，讓市民安心。

涉案兇嫌吳姓、楊姓男子前天深夜遭檢方聲押，嘉義地院昨以兩人有勾串證人、共犯之虞，且兩嫌有傷害或恐嚇前科，再犯本件犯行，足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定收押禁見。

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